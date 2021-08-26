В Кабуле обстреляли итальянский самолет: есть пострадавшие

В Кабуле обстреляли итальянский самолет, фото из открытых источников

В аэропорту Кабула стреляли из крупнокалиберного пулемета по эвакуационному самолету, который вывез из Афганистана несколько десятков беженцев и иностранцев. Итальянский самолет только поднялся в воздух с взлетно-посадочной полосы аэропорта Хамида Карзая, когда начался обстрел. Об этом сообщает издание AGI.

Известно, что на борту самолета С130J итальянских военно-воздушных сил находились итальянские и афганские граждане. Общее количество пассажиров — 98 человек.

Никаких последствий для экипажа и пассажиров самолете от обстрела не было, говорится в сообщении. Пилот самолета осуществила аварийный маневр уклонения и самолет C130J продолжил движение к авиабазе Аль-Салем, которая расположена в Кувейте.

Предварительно, по траектории пуль можно сказать, что пулемет был расположен неподалеку от взлетной полосы или на соседнем холме. Сейчас самолет приземлился на авиабазу.



Известно, что за все дни эвакуации авиалиниями из Италии или других стран из Афганистана это первый эпизод такого рода, как свидетельство растущей напряженности в районе аэропорта. Ранее военные США сообщали о возможных терактах в аэропорту и предостерегали эвакуационные борта.



Как писал портал "Комментарии", в Афганистане скоро начнется голод. Причины будущей продовольственного кризиса в регионе — пандемия, неурожай из-за засухи и захват власти в стране талибами. Такой прогноз сделали во Всемирной продовольственной программе, ведь война в Афганистане еще не завершилась, а боевики "Талибана" пока заняты вовсе не вопросами гуманитарной помощи и продовольственного кризиса.

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