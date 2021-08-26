logo
Русский Українська

BTC/USD

47222.10

ETH/USD

3116.08

LTC/USD

171.28

USD/UAH

27.00

EUR/UAH

31.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Ближний Восток В Кабуле обстреляли итальянский самолет: есть пострадавшие
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кабуле обстреляли итальянский самолет: есть пострадавшие

Самолет вывез из Афганистана несколько десятков беженцев и иностранцев

сегодня, 16:35
Автор:

Козлова Альбіна

В Кабуле обстреляли итальянский самолет: есть пострадавшие

В Кабуле обстреляли итальянский самолет, фото из открытых источников

В аэропорту Кабула стреляли из крупнокалиберного пулемета по эвакуационному самолету, который вывез из Афганистана несколько десятков беженцев и иностранцев. Итальянский самолет только поднялся в воздух с взлетно-посадочной полосы аэропорта Хамида Карзая, когда начался обстрел. Об этом сообщает издание AGI.

Известно, что на борту самолета С130J итальянских военно-воздушных сил находились итальянские и афганские граждане. Общее количество пассажиров — 98 человек.

Никаких последствий для экипажа и пассажиров самолете от обстрела не было, говорится в сообщении. Пилот самолета осуществила аварийный маневр уклонения и самолет C130J продолжил движение к авиабазе Аль-Салем, которая расположена в Кувейте.

Предварительно, по траектории пуль можно сказать, что пулемет был расположен неподалеку от взлетной полосы или на соседнем холме. Сейчас самолет приземлился на авиабазу.

Известно, что за все дни эвакуации авиалиниями из Италии или других стран из Афганистана это первый эпизод такого рода, как свидетельство растущей напряженности в районе аэропорта. Ранее военные США сообщали о возможных терактах в аэропорту и предостерегали эвакуационные борта.

Как писал портал "Комментарии", в Афганистане скоро начнется голод. Причины будущей продовольственного кризиса в регионе — пандемия, неурожай из-за засухи и захват власти в стране талибами. Такой прогноз сделали во Всемирной продовольственной программе, ведь война в Афганистане еще не завершилась, а боевики "Талибана" пока заняты вовсе не вопросами гуманитарной помощи и продовольственного кризиса.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.agi.it/estero/news/2021-08-26/afghanistan-spari-c130-italiano-decollato-kabul-13675824/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ