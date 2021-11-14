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В Кабуле произошел взрыв: в результате погиб журналист

Свидетель рассказал о теракте возле контрольно-пропускного пункта

сегодня, 14:52
Автор:

Козлова Альбіна
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В субботу, 13 ноября, в Дашт-е-Барче, пригороде Кабула взорвался автобус. Известно, что в Дашт-е-Барче проживают шииты. Об этом сообщает Аljazeera.

В Кабуле произошел взрыв: в результате погиб журналист

В Афганистане случился теракт, фото из открытых источников

Чиновники подтвердили информацию о теракте и погибшем. Четверо человек получили ранения в результате взрыва автобуса. Как сообщил Афганский центр журналистов, погиб Хамид Сейгани, известный афганский журналист, сотрудничавший с телевизионной сетью Ariana.

По словам свидетеля, репортер погиб в огне. Как сообщил водитель транспортного средства, что-то взорвалось в задней части автобуса. Мужчина видел, как двое пассажиров, охваченные пламенем, выпали из задней части, а другие пассажиры выбирались через переднюю дверь. Сколько в салоне было людей неизвестно. Водитель госпитализирован с травмами в больницу.

Известно, что взрыв произошел возле контрольно-пропускного пункта. После взрыва сразу произошла стрельба, говорит водитель. По словам спикера Талибана Забихуллы Муджахида, взрыв вызвал пожар в микроавтобусе. Пока никому не объявлено о подозрении.

В пятницу произошел взрыв в мечети в Нангархаре. Тогда погибли не менее трех человек и 15 получили ранения. По данным губернатора Нангархара, в настоящее время арестованы двое подозреваемых в теракте в мечети. Расследование продолжается.

Как писал портал "Комментарии", в столице Афганистана прогремели несколько взрывов. Возле военного госпиталя раздались два взрыва. Погибших около 15, многие получили ранения.

Ранее мы писали, что талибы казнили спортсменку сборной Афганистана по волейболу. Женщине отрезали голову. Известная в Афганистане волейболистка Махджубин Хакими, игравшая за молодежную сборную, погибла в октябре. Только двум спортсменкам удалось скрыться из страны.


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Источник: https://www.aljazeera.com/news/2021/11/13/afghanistan-deadly-explosion-hits-mainly-shia-suburb-of-kabul
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