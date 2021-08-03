В Кувейте горит большая свалка шин: что известно о новой катастрофе (ВИДЕО)

В Кувейте случилась чрезвычайная катастрофа. В пустыне горит самая большая свалка шин. Известно, что там хранится около 52 миллионов автомобильных шин. Об этом пишет УНИАН.

Горит большое кладбище шин (фото из открытых источников)

По словам специалистов, этот пожар может стать для всей Земли новой экологической катастрофой. Ведь огромный столб дыма видно за несколько десятков километров.

Свалку шин в пустыне видно даже из космоса и с самолетов, пролетающих над ним.

Стало известно, что власти в Кувейте пытаются закрыть свалку, которой уже более тридцати лет. С ноября 2020 Государственное управление по охране окружающей среды Кувейта (EPA) прилагает немало усилий, чтобы положить конец старым автомобильным шинам в пустыне страны, особенно в мухафазе Джахра. Свалка препятствует строительству огромного жилого проекта, который в стране хотят реализовать в южном пригороде Саад Аль-Абдулла.

Известно, что в марте этого года свалка снова горела. Тогда пожарные, которые потушили огонь, сообщили, что это был умышленный поджог.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в ОАЭ горел популярный рынок . В Объединенных Арабских Эмиратах, в эмирате Аджман, произошел масштабный пожар на одном из популярных городских рынков. Из-за больших клубов дыма пришлось эвакуировать больницу, которая находится рядом с местом происшествия.

Рынок является популярной локацией в Аджмане, сюда съезжаются люди со всей страны. Спасательные службы и пожарные долгое время безуспешно пытались справиться с огнем. Также пришлось эвакуировать больницу, которая находится с рынком.