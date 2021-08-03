В Кувейте горит большая свалка шин: что известно о новой катастрофе (ВИДЕО)

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Лиля Воробьева
В Кувейте случилась чрезвычайная катастрофа. В пустыне горит самая большая свалка шин. Известно, что там хранится около 52 миллионов автомобильных шин. Об этом пишет УНИАН.
Горит большое кладбище шин (фото из открытых источников)
По словам специалистов, этот пожар может стать для всей Земли новой экологической катастрофой. Ведь огромный столб дыма видно за несколько десятков километров.
Свалку шин в пустыне видно даже из космоса и с самолетов, пролетающих над ним.
Стало известно, что власти в Кувейте пытаются закрыть свалку, которой уже более тридцати лет. С ноября 2020 Государственное управление по охране окружающей среды Кувейта (EPA) прилагает немало усилий, чтобы положить конец старым автомобильным шинам в пустыне страны, особенно в мухафазе Джахра. Свалка препятствует строительству огромного жилого проекта, который в стране хотят реализовать в южном пригороде Саад Аль-Абдулла.
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