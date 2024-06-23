В мае одна из крупных стран Азии закупила рекордное количество российской нефти

Импорт нефти в Индию из России достиг рекордного уровня в мае 2024 года, составив 2,1 миллиона баррелей в день. Это произошло из-за снижения спроса Китая на российскую нефть, что позволило Индии воспользоваться выгодными условиями закупки.

Индия закупила рекордное количество российской нефти в мае (фото из открытых источников)

Согласно данным Reuters, доля России как поставщика нефти в Индию увеличилась почти до 41% в мае. В то же время, поставки нефти из Саудовской Аравии снизились до самого низкого уровня за последние десять месяцев. Это произошло после того, как компания Saudi Aramco повысила срочные цены на нефть в мае, что сделало ее менее привлекательной для индийских нефтеперерабатывающих заводов.

Нефтеперерабатывающие предприятия Индии активно закупали российскую нефть, продаваемую со скидкой из-за снижения спроса со стороны некоторых европейских стран. Европейские страны сократили закупки нефти из России из-за ее вторжения в Украину в феврале 2022 года. В результате российская нефть стала дешевле по сравнению с аналогичными сортами нефти с Ближнего Востока.

В мае Индия импортировала около 5,1 миллиона баррелей нефти в сутки, что на 5,6% больше, чем в апреле. Импорт российской нефти в Индию в мае вырос на 14,7% по сравнению с апрелем и на 5,9% по сравнению с прошлым годом. Один из представителей индийских нефтеперерабатывающих заводов отметил, что в мае российская нефть была доступна в большом количестве и с лучшими скидками из-за более низкого спроса со стороны Китая.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что какую лазейку Москвы для продажи нефти ЕС собрался перекрыть окончательно. Европейский Союз предлагает ввести санкции против российского нефтеперевалочного гиганта ПАО "Совкомфлот". Это решение позволит еще больше ограничить возможности Кремля финансировать войну против Украины. Об этом пишет издание Bloomberg.