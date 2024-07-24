В мире может начаться новая война: почему за нее будет "расплачиваться" Украина

Напряжение между Израилем и базирующимся в Ливане исламистским движением "Хезболла" постепенно растет. Если между ними разразится война по примеру конфликта в Газе, это может повлиять на Украину. Об этом сообщает Business Insider.

Израиль может вторгнуться в Ливан (фото из открытых источников)

"Израиль и Хезболла, боевая группировка, поддерживаемая Ираном и действующая из Ливана, регулярно обмениваются огнем после того, как ХАМАС совершил трансграничную террористическую атаку из Газы на Израиль 7 октября. Хотя эта борьба пока сдержана в приграничном регионе, она может перерасти войну," – пишет издание.

В прошлом месяце представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что "растущая" агрессия "Хезболлы" "ставит нас на грань того, что может стать более широкой эскалацией, которая может иметь разрушительные последствия для Ливана и всего региона".

Видно, что трансграничный огонь усилился, ВВС Израиля перехватывают все больше летящих из Ливана ракет и проводят военные операции против военных баз "Хезболлы" на юге Ливана.

Если бы напряженность переросла в полномасштабный вооруженный конфликт, Израилю потребовалось больше боеприпасов, что создаст значительное давление на и без того напряженное артиллерийское производство Запада, сообщили эксперты. Это может негативно повлиять на способность Украины сопротивляться России.

"Мероприятие уже находится под значительным давлением только для того, чтобы удовлетворить спрос на артиллерию для войны в Украине. Поэтому любой новый конфликт, будь то на Ближнем Востоке или где-либо, усугубит проблемы со снабжением здесь", — сказал Рафаэль Коэн, директор Программы стратегии и доктрины ВВС проекта RAND.

Украина может пострадать от последствий новой войны Израиля, считает Кэтрин Левантовская, заместитель директора программы передовой обороны Центра стратегии и безопасности Скоукрофта Атлантического совета.

"Перенаправление артиллерии на Израиль существенно помешает военным операциям Украины, заставит ее сократить свои усилия и в конечном счете увеличит риск для удержания стратегических позиций и территорий. Никто не предполагал, что война в Украине будет продолжаться так долго, как она продолжается, и я не предсказываю, отступит раньше, — сказала она.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Суд ООН признал Израиль оккупантом . Международный суд ООН в Гааге признал незаконным присутствие Израиля на оккупированных палестинских территориях.