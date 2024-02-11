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В МВФ войну в секторе Газа назвали угрозой мировой экономике

Война Израиля против ХАМАСА представляет угрозу мировой экономике

сегодня, 19:45
Автор:
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Лиля Воробьева
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Мировая экономика продолжает развиваться и проявлять устойчивость к войнам и геополитическим кризисам, но война на Ближнем Востоке будет иметь более широкие последствия. Такое заявление сделала глава Международного валютного фонда ( МВФ ) Кристалина Георгиева во время Всемирного правительственного саммита в Дубае, сообщает DW.

В МВФ войну в секторе Газа назвали угрозой мировой экономике

Кристалина Георгиева (фото из открытых источников)

"Эта чрезвычайная неопределенность усугубляет проблемы для экономик, которые все еще восстанавливаются после предыдущих потрясений. Дальнейшее расширение конфликта усугубит экономический ущерб", — сказала Георгиева.

Известно, что МВФ снизил свой прогноз роста экономики Ближнего Востока и Северной Африки с 3,4% до 2,9%.

Кроме этого, подчеркнули, что перспективы региона очень неопределенны из-за большого количества рисков. Речь идет об угрозе распространения конфликта в секторе Газа на соседние с Израилем страны. А еще – дальнейшие сбои в торговле, вызванные атаками на суда в Красном море.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Израиль требует отставки генерального секретаря ООН. Глава МИД Израиля Исраэль Кац призвал уйти в отставку генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Причиной тому стала причастность некоторых сотрудников ООН к нападению боевиков ХАМАС на Израиль.

На прошлой неделе Международный суд ООН пожаловался на Израиль и его бомбардировку Сектору Газа, однако не призвал к прекращению огня. Министр иностранных дел Израиля в ответ обвинил ООН и непосредственно генсека Антониу Гутерреша, потому что 12 сотрудников Агентства ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA) могли быть причастны к атаке палестинских боевиков ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.
 



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