В МВФ войну в секторе Газа назвали угрозой мировой экономике

Мировая экономика продолжает развиваться и проявлять устойчивость к войнам и геополитическим кризисам, но война на Ближнем Востоке будет иметь более широкие последствия. Такое заявление сделала глава Международного валютного фонда ( МВФ ) Кристалина Георгиева во время Всемирного правительственного саммита в Дубае, сообщает DW.

Кристалина Георгиева (фото из открытых источников)

"Эта чрезвычайная неопределенность усугубляет проблемы для экономик, которые все еще восстанавливаются после предыдущих потрясений. Дальнейшее расширение конфликта усугубит экономический ущерб", — сказала Георгиева.

Известно, что МВФ снизил свой прогноз роста экономики Ближнего Востока и Северной Африки с 3,4% до 2,9%.

Кроме этого, подчеркнули, что перспективы региона очень неопределенны из-за большого количества рисков. Речь идет об угрозе распространения конфликта в секторе Газа на соседние с Израилем страны. А еще – дальнейшие сбои в торговле, вызванные атаками на суда в Красном море.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Израиль требует отставки генерального секретаря ООН. Глава МИД Израиля Исраэль Кац призвал уйти в отставку генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Причиной тому стала причастность некоторых сотрудников ООН к нападению боевиков ХАМАС на Израиль.

На прошлой неделе Международный суд ООН пожаловался на Израиль и его бомбардировку Сектору Газа, однако не призвал к прекращению огня. Министр иностранных дел Израиля в ответ обвинил ООН и непосредственно генсека Антониу Гутерреша, потому что 12 сотрудников Агентства ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA) могли быть причастны к атаке палестинских боевиков ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.

