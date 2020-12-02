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Кириєнко Анна
В Нагорном Карабахе произошел взрыв, в результате которого погибли военнослужащие. Об этом сообщила официальная страница прессслужбы оборонного ведомства непризнанной республики.
В Нагорном Карабахе из-за взрыва погибли военные. Фото: vestnikkavkaza
В результате взрыва погибли двое военных армии Нагорного Карабаха.
По данным прессслужбы взрыв произошел при перевозке боеприпасов. Детали инцидента выясняются.
Напомним, что в сентябре между Арменией и Азербайджаном обострился конфликт, который привел к войне. Противостояние продолжалось в течение 44 дней. Обе стороны сообщили о жертвах среди военных и гражданского населения.
Во время боевых действий обеими странами использовалась тяжелая артиллерия, бронетехника, в том числе танки и беспилотники.
Армению поддержала Россия. На сторону Азербайджана стала Турция.
9 ноября Россия, Армения и Азербайджан подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. На территорию отправились российские миротворцы, чтобы регулировать местную ситуацию.
В тот же день премьер-министр Армении извинился перед собственным народом смерти военных и пролитую кровь.
Армянский народ негативно отреагировал на сдачу Карабаха и устроил мирную акцию протеста, на которую пришло 17 тысяч граждан. Люди собрались в центре Еревана и двинулись к зданию парламента, выкрикивая главное требование об отставке премьер-министра Никола Пашиняна.
Ранее сайт "Комментарии" сообщал, что Украина поддержала решение прекратить боевые действия в районе нагорно-карабахского конфликта. Ранее украинские власти воздерживалась от каких-либо комментариев по ситуации между Арменией и Азербайджаном.
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