В Нагорном Карабахе расстреляли машину с "миротворцами России": все россияне погибли на месте

В Нагорном Карабахе, который сегодня капитулировал перед Азербайджаном, обстреляли машину, где находились российские военные. Миротворцы возвращались с наблюдательного поста и попали под обстрел из стрелкового оружия. Об этом сообщили в Минобороны России.

В Карабахе расстреляли российских миротворцев (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что все находившиеся в машине российские военные погибли.

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"20 сентября при возвращении с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с военнослужащими РФ подвергся обстрелу из стрелкового оружия. Российские военнослужащие, находившиеся в автомобиле, погибли", — говорится в сообщении.

На месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов, чтобы установить все происшествия.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на улицах Баку появились российские флаги . Жители Баку празднуют капитуляцию самопровозглашенной армянской республики Арцах и вероятное скорейшее возвращение Нагорного Карабаха в состав Азербайджана. По городу курсируют автоколонны украшенные флагами Азербайджана, Турции и России.

Турция последовательно поддерживала Азербайджан во время Второй карабахской войны 2020 года, а также после вчерашнего возобновления боевых действий в Нагорном Карабахе. В частности, президент турецкой республики Эрдоган заявил с трибуны Генассамблеи ООН, что "Карабах — это Азербайджан". А Россия, считавшаяся союзницей Армении, заняла подчеркнуто нейтральную позицию в ходе вчерашних боевых действий. Ее представители заявили, что Карабах является общепризнанной территорией Азербайджана.

