logo

BTC/USD

26978.45

ETH/USD

1617.07

LTC/USD

64.23

USD/UAH

38.10

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток В Нагорном Карабахе расстреляли машину с "миротворцами России": все россияне погибли на месте
commentss НОВОСТИ Все новости

В Нагорном Карабахе расстреляли машину с "миротворцами России": все россияне погибли на месте

На месте происшествия работают российские и азербайджанские правоохранители

сегодня, 22:17
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

В Нагорном Карабахе, который сегодня капитулировал перед Азербайджаном, обстреляли машину, где находились российские военные. Миротворцы возвращались с наблюдательного поста и попали под обстрел из стрелкового оружия. Об этом сообщили в Минобороны России.

В Нагорном Карабахе расстреляли машину с "миротворцами России": все россияне погибли на месте

В Карабахе расстреляли российских миротворцев (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что все находившиеся в машине российские военные погибли.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"20 сентября при возвращении с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с военнослужащими РФ подвергся обстрелу из стрелкового оружия. Российские военнослужащие, находившиеся в автомобиле, погибли", — говорится в сообщении.

На месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов, чтобы установить все происшествия.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на улицах Баку появились российские флаги . Жители Баку празднуют капитуляцию самопровозглашенной армянской республики Арцах и вероятное скорейшее возвращение Нагорного Карабаха в состав Азербайджана. По городу курсируют автоколонны украшенные флагами Азербайджана, Турции и России.

Турция последовательно поддерживала Азербайджан во время Второй карабахской войны 2020 года, а также после вчерашнего возобновления боевых действий в Нагорном Карабахе. В частности, президент турецкой республики Эрдоган заявил с трибуны Генассамблеи ООН, что "Карабах — это Азербайджан". А Россия, считавшаяся союзницей Армении, заняла подчеркнуто нейтральную позицию в ходе вчерашних боевых действий. Ее представители заявили, что Карабах является общепризнанной территорией Азербайджана.
 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!