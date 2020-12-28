В Нагорном Карабахе возобновились боевые действия - СМИ

На территории Нагорного Карабаха возобновились боевые действия. Такую информацию сообщают СМИ, в частности телеграмм канал "Украинский Диалог".

В Нагорном Карабахе зафиксировано военные действия. Фото: 24 канал

Согласно сообщению, столкновения вспыхнули в Гадрутском и Ходжавендском районах.

По неофициальным данным, с азербайджанской стороны ранили пять военных и забрали в плен одного бойца. Армения потеряла шесть своих бойцов. Еще шесть — попали в плен.

СМИ также сообщают, что армянские диверсанты попытались осуществить незаконное проникновение на неподконтрольные ними территории.

В связи с этой провокацией, вооруженные силы Азербайджана начали антитеррористическую операцию в близи села Туг.

Телеграмм канал также сообщил об обострении конфликта на территории Зангелан. Там было совершено нападение на военную комендатуру.

Напомним, что конфликт между Арменией и Азербайджаном по территории Нагорного Карабаха усилился 27 сентября 2020 года. В ходе борьбы обе стороны понесли огромные потери.

С 10 ноября между враждующими странами и Россией был подписан документ о прекращении всех военных действий на неподконтрольной территории.

Однако 12 декабря Министерство обороны Армении сообщило, что Азербайджан продолжает наступление на территории Нагорного Карабаха несмотря на примирение.

Азербайджан сообщил, что совершал "адекватные меры" в этом районе, не угрожающие безопасности другой стороны.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские военные взяли в окружение армянские подразделения в Нагорном Карабахе. Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявил, что более пятидесяти военных попали в азербайджанское окружение.

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