В ОАЭ построят плавучий дворец-отель

Объединенные Арабские Эмираты продолжают развивать свою туристическую отрасль. На этот раз в Дубае замахнулись на масштабный проект, который позволит привлечь зарубежных гостей в страну. На днях там объявили о строительстве шикарного отеля, который располагается на воде. Новая достопримечательность получила название Sea Palace Floating Resort. Дворец-отель построят в Дубае. Проект предполагает, что роскошный отель будет окружен шестью плавучими виллами. Стоимость проекта составит 164 млн долларов. В настоящее время готовность курорта к сдаче в эксплуатацию оценивается в 65%. Один из плавучих домов под названием "Нептун" уже меблирован и продан бизнесмену индийского происхождения Балвиндеру Сани за 20 млн дирхамов.

Как отметили в компании Seagate Shipyard, которая выступает застройщиком, задача оригинального проекта – в первую очередь, поддержать туристический поток в Дубай как в один из городов мира с самыми уникальными проектами. Впрочем, о том, когда дворец будет готов принять гостей, не сообщается.

Как сообщал портал "Комментарии", из-за пандемии коронавируса, которая обрушилась на весь мир, страдают все сферы деятельности, в том числе и туризм. Из-за оттока туристов один из отелей на Мальдивских островах предложил гостям неограниченное проживание в одном из своих бунгало, в течение всего следующего года. Такая услуга стоит 30 тысяч долларов (около 843 тыс. гривен). В этот пакет входит проживание в комфортном бунгало, трансфер из отеля и завтраки, а еще гости получают 25% скидку на обед и ужин, а также на SPA-процедуры.

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