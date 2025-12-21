В Саудовской Аравии выпал снег: замело пустыню, верблюды в снегу (ФОТО, ВИДЕО)

Север Саудовской Аравии на несколько дней превратился в зимнюю сказку. Там выпал снег, укрыв горные склоны, пустынные равнины и песчаные дюны. Кадры заснеженных ландшафтов с верблюдами на фоне белого покрова мгновенно облетели социальные сети, вызвав удивление и восторг далеко за пределами региона.

Снег в Саудовской Аравии. Фото из открытых источников

Наибольшее внимание привлек регион Табук на северо-западе страны. Именно здесь, на горе Джебель-эль-Лавз, снег покрыл вершины на высоте около 2580 метров над уровнем моря. Обычно коричнево-золотые ландшафты Аравийского полуострова напоминали скорее Альпы, чем пустыню.

В Саудовской Аравии выпал снег

Снегопад 18 декабря был столь интенсивным, что белый покров появился не только в горах, но и на открытых равнинах и дюнах. Видео из приграничных районов между Саудовской Аравией и ОАЭ показывают целые участки земли, полностью покрытые снегом, где автомобили движутся сквозь заметные просторы под низкими серыми облаками.

В Саудовской Аравии выпал снег

Снег в Саудовской Аравии

В некоторых районах температура опускалась до минус 4 градусов. Местные жители жаловались на гололедицу и сложные дорожные условия, а в Эр-Рияде школьников временно перевели на дистанционное обучение из-за холодной погоды.

В то же время многие люди, тепло одетые, выходили на улицы, играли в снегу, пели и танцевали. Кадры с верблюдами, неторопливо идущие по заснеженным участкам, стали одним из символов этой зимы.

Несмотря на распространенное представление о "невероятности" снега в Саудовской Аравии, местные специалисты отмечают, что это явление хоть и редкое, но не уникальное. Саудовский астроном Мохаммед бин Редда Аль-Такафи отметил, что зимние снегопады на севере страны происходят периодически, хотя и нерегулярно. По его словам, они связаны не с астрономическими циклами, а с изменением атмосферных условий.

Скорее всего, снег будет выпадать еще несколько раз с декабря по февраль в регионах. Снегопад этого года стал следствием мощного потока холодного воздуха и периода низкого давления над Ближним Востоком, который принес сильные дожди и резкое похолодание.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Австралию засыпало снегом в августе. Десятки тысяч домов без света, а кенгуру вязнут в сугробах.

Также "Комментарии" писали, что в Южной Африке выпал снег, который вызвал хаос на трассах.