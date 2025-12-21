logo_ukra

У Саудівській Аравії випав сніг: замело пустелю, верблюди в снігу (ФОТО, ВІДЕО)
У Саудівській Аравії випав сніг: замело пустелю, верблюди в снігу (ФОТО, ВІДЕО)

Північ Саудівської Аравії накрив рідкісний снігопад. Засніжені дюни та морози до мінус 4 градусів.

21 грудня 2025, 12:55
Автор:
Slava Kot

Північ Саудівської Аравії на кілька днів перетворилася на зимову казку. Там випав сніг, укривши гірські схили, пустельні рівнини та піщані дюни. Кадри засніжених ландшафтів із верблюдами на тлі білого покриву миттєво облетіли соціальні мережі, викликавши подив і захват далеко за межами регіону.

У Саудівській Аравії випав сніг: замело пустелю, верблюди в снігу (ФОТО, ВІДЕО)

Сніг у Саудівській Аравії. Фото з відкритих джерел

Найбільше уваги привернув регіон Табук на північному заході країни. Саме тут, на горі Джебель-ель-Лавз сніг укрив вершини на висоті близько 2580 метрів над рівнем моря. Зазвичай коричнево-золоті ландшафти Аравійського півострова цього разу нагадували радше Альпи, ніж пустелю.

У Саудівській Аравії випав сніг: замело пустелю, верблюди в снігу (ФОТО, ВІДЕО) - фото 2

У Саудівській Аравії випав сніг

Снігопад 18 грудня був настільки інтенсивним, що білий покрив з’явився не лише в горах, а й на відкритих рівнинах та дюнах. Відео з прикордонних районів між Саудівською Аравією та ОАЕ показують цілі ділянки землі, повністю вкриті снігом, де автомобілі рухаються крізь заметені простори під низькими сірими хмарами.

У Саудівській Аравії випав сніг: замело пустелю, верблюди в снігу (ФОТО, ВІДЕО) - фото 2

У Саудівській Аравії випав сніг

У Саудівській Аравії випав сніг: замело пустелю, верблюди в снігу (ФОТО, ВІДЕО) - фото 2

Сніг у Саудівській Аравії

У деяких районах температура опускалася до мінус 4 градусів. Місцеві жителі скаржилися на ожеледицю та складні дорожні умови, а в Ер-Ріяді школярів тимчасово перевели на дистанційне навчання через холодну погоду.

Водночас багато людей, тепло вдягнені, виходили на вулиці, гралися в снігу, співали та танцювали. Кадри з верблюдами, що неквапливо йдуть засніженими ділянками, стали одним із символів цієї зими.

Попри поширене уявлення про "неймовірність" снігу в Саудівській Аравії, місцеві фахівці наголошують, що це явище хоч і рідкісне, але не унікальне. Саудівський астроном Мохаммед бін Редда Аль-Такафі зазначив, що зимові снігопади на півночі країни трапляються періодично, хоча й нерегулярно. За його словами, вони пов’язані не з астрономічними циклами, а зі змінами атмосферних умов.

Найімовірніше, сніг випадатиме ще кілька разів з грудня по лютий у регіонах. Цьогорічний снігопад став наслідком потужного потоку холодного повітря та періоду низького тиску над Близьким Сходом, який приніс сильні дощі й різке похолодання. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Австралію засипало снігом у серпні. Десятки тисяч будинків без світла, а кенгуру грузнуть у заметах.

Також "Коментарі" писали, що в Південній Африці випав сніг, який спричинив хаос на трасах.



Джерело: https://gulfnews.com/world/gulf/saudi/watch-saudi-arabia-experiences-rare-snowfall-in-tabuk-and-hail-residents-go-skiing-1.500384941
