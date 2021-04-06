В Сирии уничтожен блокпост с российскими военными Напряженной остается ситуация на линии разграничения, расположенной на северо-западе Сирии.

Сирия (фото из открытых источников)

Сегодня турецкие вооруженные силы обстреляли блокпост с военнослужащими РФ из реактивных систем залпового огня. Кроме этого, сообщается о захвате блокпоста асадитов, пишет Selvestor Vivat.

"На границе между Алеппо и Идлибом неизвестная вооруженная группа напала на КПП четвертой дивизии армии Асада и уничтожила его. Ликвидированы по меньшей мере 5 карателей Асада, в плен взят лейтенант и майор режима. 3 автомобиля режима сожгли" — говорится в сообщении сирийской стороны.

Как сообщается, в ходе стычки несколько человек погибли "На севере Алеппо разгромлен КПП асадитов. Пост уничтожен, взяты пленные, не менее 5 асадитов ликвидированы. Остальные бежали" — сообщают сирийцы.

Ранее турецкую провинцию Мардин обстреляли из минометного огня с территории Сирии. Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на турецки СМИ. Так, в результате минометного удара по поселкам Таслики и Отлюк погибли двое гражданских, еще 12 получили ранения. Сейчас раненные получают медицинскую помощь в местных больницах. Ответственность за обстрел турецкие власти возложили на отряды сирийских курдов, против которых Анкара 9 октября начала военную операцию "Источник мира", назначив их "террористами"

Напомним, премьер-министр Франции выразил обеспокоенность происходящим в Сирии, а также позицией в этом вопросе США, посчитав, что это может создать благоприятные условия для возрождения террористической праворадикальной группировки ИГИЛ в самой Сирии, и в Ираке.

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