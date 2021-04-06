logo
Русский Українська

BTC/USD

58860.27

ETH/USD

2133.03

LTC/USD

219.66

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

32.95

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Ближний Восток В Сирии уничтожен блокпост с российскими военными
commentss НОВОСТИ Все новости

В Сирии уничтожен блокпост с российскими военными

На границе между Алеппо и Идлибом неизвестная вооруженная группа напала на КПП

сегодня, 02:25
Автор:

Ольга Чародий

В Сирии уничтожен блокпост с российскими военными Напряженной остается ситуация на линии разграничения, расположенной на северо-западе Сирии.

В Сирии уничтожен блокпост с российскими военными

Сирия (фото из открытых источников)

Сегодня турецкие вооруженные силы обстреляли блокпост с военнослужащими РФ из реактивных систем залпового огня. Кроме этого, сообщается о захвате блокпоста асадитов, пишет Selvestor Vivat.

"На границе между Алеппо и Идлибом неизвестная вооруженная группа напала на КПП четвертой дивизии армии Асада и уничтожила его. Ликвидированы по меньшей мере 5 карателей Асада, в плен взят лейтенант и майор режима. 3 автомобиля режима сожгли" — говорится в сообщении сирийской стороны.

Как сообщается, в ходе стычки несколько человек погибли "На севере Алеппо разгромлен КПП асадитов. Пост уничтожен, взяты пленные, не менее 5 асадитов ликвидированы. Остальные бежали" — сообщают сирийцы.

Ранее турецкую провинцию Мардин обстреляли из минометного огня с территории Сирии. Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на турецки СМИ. Так, в результате минометного удара по поселкам Таслики и Отлюк погибли двое гражданских, еще 12 получили ранения. Сейчас раненные получают медицинскую помощь в местных больницах. Ответственность за обстрел турецкие власти возложили на отряды сирийских курдов, против которых Анкара 9 октября  начала военную операцию "Источник мира", назначив  их "террористами"

Напомним, премьер-министр Франции выразил обеспокоенность происходящим в Сирии, а также позицией в этом вопросе США, посчитав, что это может создать благоприятные условия для возрождения террористической праворадикальной группировки ИГИЛ в самой Сирии, и в Ираке.



 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: Selvestor Vivat
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ