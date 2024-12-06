В Сирии все очень плохо для Путина: куда сумели подойти повстанцы

Повстанческие силы Сирии продолжить свое молниеносное наступление на войска Башара Асада. Они приблизились к крупному городу Хомс в центральной Сирии, который открывает путь на столицу Дамаск. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Война в Сирии

Повстанцы заявили, что они захватили города Талбиса и Растан, приблизившись на несколько километров к Хомсу, ключевому городу на перекрестке дорог, связывающих столицу Дамаск с прибрежными районами, подконтрольными Асаду.

Повстанцы воспользовались быстрым захватом Алеппо на севере и Хамы в западно-центральной Сирии, продвигаясь к Хомсу.

Оперативный штаб повстанцев в своем онлайн-посте призвал жителей Хомса восстать, написав: "Ваше время пришло".

Захват Хомса отрежет Дамаск от побережья, давнего оплота алавитского меньшинства Асада, где у его российских союзников есть военно-морская и авиабаза.

Российские бомбардировки ночью разрушили мост Рустан на шоссе М5, главном маршруте в Хомс, чтобы не дать повстанцам использовать его для продвижения, сообщил агентству Reuters офицер сирийской армии.

"По мосту было нанесено не менее восьми ударов", — добавил он. Правительственные силы перебрасывают подкрепления на позиции вокруг Хомса, добавил он.

Сирийский центр по правам человека, базирующаяся в Великобритании группа мониторинга, сообщила, что тысячи людей начали бежать из Хомса в направлении средиземноморских прибрежных регионов Латакия и Тартус, оплотов правительства.

В самые напряженные годы гражданской войны Асад в значительной степени полагался на военную поддержку России и Ирана, что помогло ему вернуть большую часть территории и крупнейших городов Сирии до того, как в 2020 году линия фронта стабилизировалась.

Но Россия была сосредоточена на своем полномасштабном вторжении в Украину с 2022 года. И многие из высшего руководства Хезболлы, самой мощной проиранской силы, были убиты Израилем за последние два месяца. Новый лидер Хезболлы Наим Касем пообещал поддержать Сирию в телевизионном заявлении.

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорит обострение в Сирии: сможет ли теперь РФ продолжать войну против Украины.