В США ответили, к чему приведет потеря российских баз в Сирии

После падения режима сирийского диктатора Башара Асада Россия может потерять свои военные базы, расположенные в Сирии. Если это произойдет, для Кремля могут наступить серьезные последствия. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ІSW).

Падение режима Асада. Фото: из открытых источников

Аналитики обращают внимание, что Россия использовала свою военно-морскую базу в Тартусе для проецирования силы в Средиземном море. Таким образом, с помощью нее Москва угрожала южному флангу НАТО и связывала свои черноморские активы со Средиземным морем.

Аналитики считают, что потеря российских баз в Сирии, вероятно, нарушит российскую логистику, ее усилия по пополнению запасов и ротацию Африканского корпуса. Особенно будут ослаблены операции России и проецирование силы в Ливии и странах Африки к югу от Сахары.

В свою очередь Россия могла бы попытаться использовать свое присутствие в Ливии и Судане в качестве альтернтив, но отсутствие официальных соглашений с этими странами и недостаточная инфраструктура делают их неадекватными заменами.

В ISW добавили, что крах режима Асада и неспособность России сохранить режим также нанесут ущерб глобальному имиджу РФ как надежного союзника. Это в свою очередь,угрожает ее влиянию на африканских автократов, которых Россйская Федерация стремится поддержать, и угрожает ее более широкой геополитической цели позиционировать себя как мировую сверхдержаву.

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