В США ответили, сможет ли обострение в Сирии отвлечь российские силы от войны в Украине

Россия эвакуирует военно-морские активы со своей базы в Тартусе, Сирия, что может означать, что она не намерена отправлять значительные подкрепления для поддержки режима Башара Асада в Cирии в ближайшем будущем. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Война в Сирии

Отмечается, что ранее OSINT-аналитик MT Anderson сообщил, что, согласно спутниковым снимкам, Россия вывела со своей базы в Тартусе фактически все суда, которые там находились.

Как считают аналитики, Москва не может перебросить эти суда в свои черноморские порты из-за позиции Турции, поэтому она, скорее всего, перебросит суда на свои базы на северо-западе России и в Калининградскую область.

Также аналитики отмечают, что ранее Главное управление военной разведки Украины сообщило, что Россия перебросила в Сирию часть Африканского корпуса.

В ISW отмечают, что эти сообщения правдивы, то они указывают на то, что российское военное командование избегает переброски регулярных российских военных сил со своего приоритетного театра военных действий на Украине в Сирию.

"Эвакуация Россией Тартуса и сообщение о развертывании сил Африканского корпуса в Сирии свидетельствуют о том, что Россия обеспокоена тем, что силы сирийской оппозиции могут продвинуться на юг к Хаме и угрожать базе в Тартусе, но российское военное командование не будет в ближайшем будущем направлять в Сирию значительные подкрепления, чтобы предотвратить такие продвижения", — считают аналитики.

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорит обострение в Сирии: сможет ли теперь РФ продолжать войну против Украины.



