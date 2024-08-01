В США сообщили, что Путин поддерживает разжигание еще одной войны

Как передает портал "Комментарии", американские аналитики Института изучения войны (ISW), проанализировав заявления российских властей по поводу убийства главы политбюро ХАМАС Исмаили Гании, указывают на то, что российский диктатор Владимир Путин все чаще высказывает антиизраильскую позицию и усиливает оправдание иранской агрессии.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Аналитики ISW отметили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Израиль нанес удар, в результате которого погиб Гания в Тегеране, чтобы сорвать попытки установить мир на Ближнем Востоке.

Министерство иностранных дел России также отреагировало на смерть Гании, заявив, что оно "решительно осуждает" убийство Гании и подчеркнуло, что убийство произошло во время его визита в Тегеран на инаугурацию президента Масуда Пезешкиана.

Эксперты отмечают, что МИД РФ прямо не обвинил Израиль, но заявил, что "организаторы этого политического убийства" осознавали "опасные последствия", которые смерть Гании будет иметь для всего региона.

"Решение России публично обвинить Израиль в дестабилизации мирных перспектив на Ближнем Востоке и косвенно угрожать Израилю "опасными последствиями" демонстрирует растущую готовность России публично присоединиться к Ирану на фоне углубления российско-иранского военного сотрудничества", – говорится в сообщении.

В отчете указывают на то, что Путин все чаще выражает антиизраильскую позицию с начала войны между Израилем и ХАМАС и значительно усилил информационные операции, направленные на оправдание иранской агрессии против Израиля, в том числе широкомасштабных ракетных ударов и ударов беспилотниками по Израилю, произошедших в апреле.

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