В Иране подняли красное знамя: что это значит

В сеть попали фото и видео, как Иран поднял красный флаг, который также называют "знаменем мести" на куполе одной из главных мечетей страны Джамкаран. Объясняем, что это значит согласно иранским традициям.



Иран красный флаг на мечете Джамкаран. Фото из открытых источников

31 июля стало известно, что в Тегеране был убит один из лидеров группировки ХАМАС Исмаил Хания. Верховный религиозный лидер Ирана Али Хаменеи анонсировал ответ Израилю за смерть боевика, заявив, что теперь они будут считать "своей обязанностью отомстить за него".

Также в этот день на куполе мечети Джамкарани подняли красное знамя. Согласно иранским традициям, это символический акт, который должен совершить мощное послание. Сам же красный влаг в иранской культуре и религии часто ассоциируется с кровью мучеников и призывом к мести.

Конкретно, поднятие красного флага на куполе мечети Джамкаран, одной из самых святых шиитских мечетей, может означать несколько вещей:

Призыв к мести за мучеников : это может быть символический призыв к мести за смерть или несправедливое убийство значимой личности или группы людей, особенно мучеников.

: это может быть символический призыв к мести за смерть или несправедливое убийство значимой личности или группы людей, особенно мучеников. Объявление о приближении военного конфликта : поднятие красного флага может также символизировать подготовку к конфликту или войне, сигнализируя о том, что страна готова ответить на агрессию или провокацию.

: поднятие красного флага может также символизировать подготовку к конфликту или войне, сигнализируя о том, что страна готова ответить на агрессию или провокацию. Религиозное и политическое послание: в контексте религиозных и политических событий это может быть мощным символическим жестом, передающим решительность и готовность к действиям в ответ на определенные события или ситуации.

Этот символический акт Иран часто использует, чтобы привлечь международное внимание, а также как средство психологического давления или сигнала для своих поклонников и противников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Иран поднял черный флаг в знак трагедии в Палестине.

Также "Комментарии" писали о том, что новый президент Ирана принял свою присягу под призывы "смерть Америке и Израиля".