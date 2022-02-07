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В Стамбуле прошли протесты возле консульства Греции: чего требовали участники

В Турции протестующие выступили против жестокого обращения с мигрантами

сегодня, 11:55
Автор:

Козлова Альбіна
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В субботу, 5 февраля, в столице Турции прошла акция протеста в связи с гибелью 19 нелегальных мигрантов на границах с Грецией. Протестующие прошлись по улицам Стамбула и направились в здание консульства Греции. Об этом сообщает Euronews.

В Стамбуле прошли протесты возле консульства Греции: чего требовали участники

Фото иллюстративное / Pixabay

Известно, что на границе Турции и Греции погибли 19 мигрантов. Турецкое правительство отмечало, что это пограничники Греции не пропустили людей в страну, поэтому они скончались. В Греции отбрасывают такие заявления.

На протест против такого отношения к людям вышли представители турецких гуманитарных групп и небезразличные граждане. Всего возле консульства Греции в субботу собралось около 300 протестующих.

На плакатах участников акции были надписи, осуждающие жестокое обращение с мигрантами. По словам Фехми Бюлента Йылдырима, представителя Фонда защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи IHH, этих людей лишили одежды и вещей и оставили умирать.

Европарламент должен приобщиться к выяснению обстоятельств этого события и прекратить "преступления против человечества", заявил он. Протестующие подчеркнули, что это не первые смерти мигрантов, пытавшихся пересечь границы Европы. Ранее погибли 13 человек, находившиеся в лодке, что плыла к Греции, а несколько пропавших без вести лиц так и не разыскали.

Турецкий политик Фуат Октай заявил, что ответственность за эти смерти следует возложить на правительство Греции, которое должно оказывать помощь мигрантам.

По словам министра миграции Греции Нотиса Митараки, смерти мигрантов — это действительно трагедия, но греческие пограничники не отталкивали мигрантов, потому что они не добрались до границы.

Именно через территорию Турции мигранты Ближнего Востока, Азии и Африки движутся в страны Европы. В 2016 году между Евросоюзом и Турцией было подписано миграционное соглашение.

Как сообщал портал "Комментарии", президенты Украины и Турции скрепили своими подписями не только договор о зоне свободной торговли. Чиновники двух стран подписали еще несколько двусторонних документов. Они будут регулировать сотрудничество в сфере высоких технологий, налоговой и молодежной политики.


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Источник: https://www.euronews.com/2022/02/05/left-to-die-protesters-in-istanbul-condemn-migrant-deaths-near-border-with-greece
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