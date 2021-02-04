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В Турции обнаружили новые штаммы COVID-19

Три человека заразились новыми вариантами COVID-19

сегодня, 15:55
Автор:

Мокрик Анастасия

В Турции было обнаружено несколько мутаций коронавирусной инфекции. О случившемся на своей странице в Twitter сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

В Турции обнаружили новые штаммы COVID-19

В Турции обнаружены новые мутации коронавирусной инфекции - фото: из открытых источников

Так, по словам министра, в стране зафиксированы первые случаи заражения бразильским и южноафриканским штаммами коронавируса. Кроме того, уже было обнаружено 196 случаев британского штамма. На данный момент все зараженные, а также те, кто с ними контактировал, находятся в медицинских учреждениях. К слову, на сегодняшний день британский штамм был выявлен в 80 странах мира.

Стоит отметить, что южноафриканский штамм отличается от остальных тем, что его распространенность выше среди молодого поколения. Он чаще приводит к серьезным заболеваниям и может распространяться быстрее, чем другие штаммы. Бразильский штамм больше всего похож на южноафриканский. Однако более точной информации о нем пока нет. На сегодняшний день он недостаточно изучен.

В связи с обнаружением нескольких новых мутаций вируса в стране, власти настоятельно рекомендуют людям строго придерживаться всех правил карантина. По словам министра, количество случаев заболевания увеличивается, плюс ко всему, появляются новые штаммы. Поэтому сейчас крайне важно, чтобы каждый человек со всей серьезностью отнесся к ситуации. Только тогда, общими усилиями, можно будет победить пандемию. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что врач объяснил, при каком условии Украина сможет избежать третьей волны COVID-19, а также о том, какой самый опасный возраст, в котором украинцы болеют и умирают от COVID-19.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/turtsii-obnaruzhili-eshche-neskolko-mutatsiy-1612379836.html
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