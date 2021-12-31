logo

BTC/USD

48074.21

ETH/USD

3802.78

LTC/USD

151.05

USD/UAH

27.55

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток В Турции хотят судиться с экономистами: какая причина
commentss НОВОСТИ Все новости

В Турции хотят судиться с экономистами: какая причина

Правительство Турции ищет способы уменьшения уровня инфляции

сегодня, 15:22
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

В Турции хотят судиться с экономистами: какая причина

В стране обвалился курс национальной валюты, фото из открытых источников

Власти Турции заявили, что советы экономистов по хранению сбережений в иностранной валюте и их прогнозы о падении лиры вредят обществу. Об этом пишет BBC.

Сообщается, что вроде бы министр финансов Нуреддин Небати предлагал населению судиться с экспертами , которые прогнозировали падение валюты. Также известно, что центральный банк Турции пожаловался более чем на 20 граждан и бывшего главу финучреждения за посты в Твиттере. Центробанк призвал возбудить уголовное дело против специалистов, заявлявших о росте инфляции в стране из-за действий правительства. В социальных сетях пользователи писали, что туркам следует вкладывать средства в золото и доллары, чтобы сохранить свои сбережения.

Аналитики и экономисты считают, что стремительное падение лиры может быть вызвано непоследовательной политикой властей, борющихся с инфляцией из-за резкого снижения ключевой ставки Центробанка.

Министр финансов Турции Нуреддин Небати 22 декабря заявил, что правительство введет прозрачную экономическую политику, которая позволит турецкой лире достичь стабильности, и подчеркнул, что макроэкономическая стабильность будет способствовать укреплению экономики страны.

Как сообщал портал "Комментарии", из-за падения местной валюты в Турции сильно подорожали устройства от американской компании Apple. 17 декабря курс турецкой валюты снизился до 17,14 лиры за доллар. Таким образом был установлен антирекорд. Для сравнения, в начале 2021 за один доллар США в Турции просили 7,4 лиры. Если месяц назад iPhone 13 можно было приобрести за 12 тысяч лир, то сейчас цена взлетела до 21 500 лир.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/russian/news-59832846
Теги:
comments

Обсуждения

вася

сегодня, 15:59

выражаем обеспокоенность!

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!