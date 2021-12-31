В Турции хотят судиться с экономистами: какая причина

В стране обвалился курс национальной валюты, фото из открытых источников

Власти Турции заявили, что советы экономистов по хранению сбережений в иностранной валюте и их прогнозы о падении лиры вредят обществу. Об этом пишет BBC.



Сообщается, что вроде бы министр финансов Нуреддин Небати предлагал населению судиться с экспертами , которые прогнозировали падение валюты. Также известно, что центральный банк Турции пожаловался более чем на 20 граждан и бывшего главу финучреждения за посты в Твиттере. Центробанк призвал возбудить уголовное дело против специалистов, заявлявших о росте инфляции в стране из-за действий правительства. В социальных сетях пользователи писали, что туркам следует вкладывать средства в золото и доллары, чтобы сохранить свои сбережения.

Аналитики и экономисты считают, что стремительное падение лиры может быть вызвано непоследовательной политикой властей, борющихся с инфляцией из-за резкого снижения ключевой ставки Центробанка.

Министр финансов Турции Нуреддин Небати 22 декабря заявил, что правительство введет прозрачную экономическую политику, которая позволит турецкой лире достичь стабильности, и подчеркнул, что макроэкономическая стабильность будет способствовать укреплению экономики страны.

Как сообщал портал "Комментарии", из-за падения местной валюты в Турции сильно подорожали устройства от американской компании Apple. 17 декабря курс турецкой валюты снизился до 17,14 лиры за доллар. Таким образом был установлен антирекорд. Для сравнения, в начале 2021 за один доллар США в Турции просили 7,4 лиры. Если месяц назад iPhone 13 можно было приобрести за 12 тысяч лир, то сейчас цена взлетела до 21 500 лир.

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