В Турции инфляция достигла трехлетнего максимума: что происходит с экономикой страны

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Лиля Воробьева
За этот год темпы роста цен на потребительские товары в Турции превзошли трехлетний максимум –21,3%, если сравнивать с показателями за ноябрь 2020 года. Об этом информирует медиа dpa .
Президент Турции (фото из открытых источников)
Как сообщает статистическое ведомство этой страны, по сравнению с результатами октября ноябрьская инфляция выросла на 3,51%. Больше всего удорожали в этом году услуги, которые предоставляют потребителям и туристам в местных ресторанах, гостиницах и продуктовых магазинах.
На турецкой экономике отражается падение курса лиры из-за высокого внешнего долга и безработицы.
Глава страны Реджеп Тайип Эрдоган, популярность которого среди жителей упала и находится теперь на рекордно-низком уровне после 20 лет управления страной, заявил на этой неделе, что накажет спекулянтов. Он сказал, что введенная им теория, "что низкие процентные ставки приведут к уменьшению инфляции" – обязательно даст результат.
Несколько последних месяцев турецкий руководитель оказывал давление на центральное банковское учреждение с целью резко снизить базовую процентную ставку. С этого времени инфляция только увеличивается.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что
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