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В Турции инфляция достигла трехлетнего максимума: что происходит с экономикой страны

Больше всего подорожали за год услуги ресторанов, гостиниц, продовольственные продукты

3 декабря 2021, 23:30
Автор:

Лиля Воробьева
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За этот год темпы роста цен на потребительские товары в Турции превзошли трехлетний максимум –21,3%, если сравнивать с показателями за ноябрь 2020 года. Об этом информирует медиа dpa .

В Турции инфляция достигла трехлетнего максимума: что происходит с экономикой страны

Президент Турции (фото из открытых источников)

Как сообщает статистическое ведомство этой страны, по сравнению с результатами октября ноябрьская инфляция выросла на 3,51%. Больше всего удорожали в этом году услуги, которые предоставляют потребителям и туристам в местных ресторанах, гостиницах и продуктовых магазинах.

На турецкой экономике отражается падение курса лиры из-за высокого внешнего долга и безработицы.

Глава страны Реджеп Тайип Эрдоган, популярность которого среди жителей  упала и находится теперь на рекордно-низком уровне после 20 лет управления страной, заявил на этой неделе, что накажет спекулянтов. Он сказал, что введенная им теория, "что низкие процентные ставки приведут к уменьшению инфляции" – обязательно даст результат.

Несколько последних месяцев турецкий руководитель оказывал давление на центральное банковское учреждение с целью резко снизить базовую процентную ставку. С этого времени инфляция только увеличивается.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Эрдоган рассказал, как Турция может помочь добиться мира в Украине. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов стать посредником в диалоге между президентом России Владимиром Путиным и президентом Владимиром Зеленским. Эрдоган отметил, что официальная Анкара не меняла своей позиции. Турция поддерживает восстановление территориальной целостности Украины. Мир должен наступить в Украине. Главное, на чем настаивает Турция, это то, что должны учитывать права крымских татар.


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Источник: https://www.dpa-international.com/topic/turkish-inflation-hits-three-year-peak-21-31-per-cent-urn%3Anewsml%3Adpa.com%3A20090101%3A211203-99-241903
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