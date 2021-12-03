В Турции инфляция достигла трехлетнего максимума: что происходит с экономикой страны

За этот год темпы роста цен на потребительские товары в Турции превзошли трехлетний максимум –21,3%, если сравнивать с показателями за ноябрь 2020 года. Об этом информирует медиа dpa .

Президент Турции (фото из открытых источников)

Как сообщает статистическое ведомство этой страны, по сравнению с результатами октября ноябрьская инфляция выросла на 3,51%. Больше всего удорожали в этом году услуги, которые предоставляют потребителям и туристам в местных ресторанах, гостиницах и продуктовых магазинах.

На турецкой экономике отражается падение курса лиры из-за высокого внешнего долга и безработицы.

Глава страны Реджеп Тайип Эрдоган, популярность которого среди жителей упала и находится теперь на рекордно-низком уровне после 20 лет управления страной, заявил на этой неделе, что накажет спекулянтов. Он сказал, что введенная им теория, "что низкие процентные ставки приведут к уменьшению инфляции" – обязательно даст результат.

Несколько последних месяцев турецкий руководитель оказывал давление на центральное банковское учреждение с целью резко снизить базовую процентную ставку. С этого времени инфляция только увеличивается.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Эрдоган рассказал, как Турция может помочь добиться мира в Украине. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов стать посредником в диалоге между президентом России Владимиром Путиным и президентом Владимиром Зеленским. Эрдоган отметил, что официальная Анкара не меняла своей позиции. Турция поддерживает восстановление территориальной целостности Украины. Мир должен наступить в Украине. Главное, на чем настаивает Турция, это то, что должны учитывать права крымских татар.

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