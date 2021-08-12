В Турции из-за наводнения обрушился мост и разрушены дороги: есть ли пострадавшие

На севере и в центре Турции со вторника начались сильные осадки. Из-за ливней в районах повысился уровень воды в реках и они вышли из берегов. Об этом сообщает издание Daily Sabah.



Наводнение в районе Аянчик на севере Турции, фото IHA

Больше всего пострадала от осадков провинция Бартини, там один человек пропал без вести. Значительные разрушения вызвало наводнение и в провинции Синоп. Во вторник, 10 августа, наводнение затопило много домов и предприятий в Бартини. Известно, что в районе Улус обвалилась часть дороги.

В регионах в течение трех суток продолжал идти дождь. Сейчас в провинциях работают поисково-спасательные бригады, эвакуируют людей из домов и извлекают из автомобилей. Из-за стихии в регионах нет электроснабжения и перекрыты дороги. Часть дорог разрушена, также есть опасность оползней.



По данным Управления по вопросам стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, 13 человек пострадали из-за обрушения моста на дороге, которая соединяет провинции Айдын и Карабук. В городе Аянчик, что в провинции Синоп, вода снесла мост и припаркованные автомобили. Чиновники провели эвакуацию общественной больницы в районе, которую тоже подтопило.



Сейчас в регионах работают вертолеты и катера спасателей. В провинции Кастамону наводнения повредили сельскохозяйственные поля и разрушили автомобильные дороги. Местных жителей просят не выходить на улицу без необходимости.



Общественность предупреждают о наводнения и оползнях в части региона, включая провинции Токат, Эрзинджан, Гюмюшхане, Байбурт, Синоп, Самсун, Орду, Кастамону и Бартин.

Известно о девяти погибших, которых унесло течением. Около 300 человек в районе Улус в Бартини были эвакуированы. Также эвакуировали 210 человек из сел и микрорайонов Кастамону и 106 человек из деревень близ Аянчика. Вертолеты забрали людей, которые поднялись на крыши зданий в районах Бозкурт и Абана Кастамону в четверг.

Как писал в портал "Комментарии", в турецкой провинции Ушак водитель не справился с управлением автобуса.



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