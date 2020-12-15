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Главная Новости Мир Ближний Восток В Турции на Новый год вводится комендантский час
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В Турции на Новый год вводится комендантский час

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об усилении карантина в стране. На Новый год в Турции будет введен комендантский час.

сегодня, 00:26
Автор:

Ольга Чародий

Еще совсем недавно,  как узнало СМИ, Турция скрывала настоящее количество  инфицированных коронавирусной инфекцией, чтобы не сорвать курортный сезон, поскольку после введения карантина упали  доходы у турецких операторов и отелей, которые платят  налог в бюджет страны. Чтобы  не потерять туристов,  Минздрав в ноябре месяце вплоть до начала октября сообщал о рекордно низком количестве  заболеваемым, что потом выяснилось, не соответствовало  действительности.

В Турции на Новый год вводится комендантский час

ФОТО: Из открытых источников

Однако уже в прошлом месяце количество заболевших резко подскочило, а в нескольких провинциях даже зафиксировали третий пик пандемии COVID-19. После  очередного всплеска COVID-19 в стране,  президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти страны ужесточат  карантинные  ограничения  на новогодние праздники.

Как сообщает агентство "Анадолу",  жесткий карантин будет действовать ночью с 21:00 четверга, 31 декабря, до 5:00 4 января. Данные меры, как считают власти Турции, позволят снизить всплеск коронавируса и помогут медицинским работникам снизить  градус количества инфицированных  в больницах. Несколько  дней  назад турки получили от китайской компании вакцину,  которую  скоро запустят. Вакцинировать населения планируют в четыре  этапа.

Вчера президент страны выступил с заявлением и предупредил, чтобы  люди не собирались в большом количестве в одном помещении в праздничные дни. После произошел резкий скачок инфицированных. Власти такой резкий скачок объяснили тем, что до недавнего времени власти считали только число болеющих людей без учета зараженных, суммарное количество которых превысило 600 тысяч.

Напомним, "Комментарии" писали, что Анкара не будет приобретать российскую вакцину от COVID-19, как и ВОЗ. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. 


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Источник: https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogan-esnafimiza-uc-ay-sureyle-kira-destegi-yapacagiz/2076413
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