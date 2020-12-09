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Турция отказалась от российской вакцины против коронавируса

Отмечено, что вакцина не соответствует лабораторной практике

сегодня, 17:25
Автор:

Татьяна Лозовенко

Анкара не будет приобретать российскую вакцину от COVID-19, как и ВОЗ. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает газета Haber Turk.

Турция отказалась от российской вакцины против коронавируса

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V"

Он отметил, что препарат не соответствует лабораторной практике:

"Проблема возникла из-за соответствия GLP (надлежащей лабораторной практике). Россия не могла ей соответствовать. По этой причине ВОЗ и мир не может закупать эту вакцину, в нашей стране она не может получить лицензию. По этой причине она вышла за рамки наших интересов", — сказал Коджа. 

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, 9 декабря, что возможные санкции Европейского Союза против Анкары за ее неоднозначную деятельность в Восточном Средиземноморье не вызывают большого беспокойства. Турция также призвала ЕС "к здравому смыслу" перед саммитом в Брюсселе.

Ранее стало известно, что Турция не уступит в своем споре с Грецией и Кипром насчет морских претензий в восточном Средиземноморье.  Недавно президент Реджеп Тайип Эрдоган также направил видеообращение участникам саммита, организованного Международной инвестиционной ассоциацией, пригласив их инвестировать в Турцию.



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Источник: https://www.haberturk.com/yazarlar/fatih-altayli-1001/2897064-bakan-koca-hedef-yazdan-once-100-milyon-doz
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