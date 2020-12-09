Турция отказалась от российской вакцины против коронавируса

Анкара не будет приобретать российскую вакцину от COVID-19, как и ВОЗ. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает газета Haber Turk.

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V"

Он отметил, что препарат не соответствует лабораторной практике:

"Проблема возникла из-за соответствия GLP (надлежащей лабораторной практике). Россия не могла ей соответствовать. По этой причине ВОЗ и мир не может закупать эту вакцину, в нашей стране она не может получить лицензию. По этой причине она вышла за рамки наших интересов", — сказал Коджа.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, 9 декабря, что возможные санкции Европейского Союза против Анкары за ее неоднозначную деятельность в Восточном Средиземноморье не вызывают большого беспокойства. Турция также призвала ЕС "к здравому смыслу" перед саммитом в Брюсселе.

Ранее стало известно, что Турция не уступит в своем споре с Грецией и Кипром насчет морских претензий в восточном Средиземноморье. Недавно президент Реджеп Тайип Эрдоган также направил видеообращение участникам саммита, организованного Международной инвестиционной ассоциацией, пригласив их инвестировать в Турцию.





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