logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.03.2021

BTC/USD

48221.89

ETH/USD

1529.80

LTC/USD

180.18

НБУ 05.03.2021

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Ближний Восток В Турции разбился военный вертолет: много погибших
commentss НОВОСТИ Все новости

В Турции разбился военный вертолет: много погибших

По предварительным данным, крушение произошло в результате несчастного случая, версия теракта не рассматривается

сегодня, 01:05
Автор:

Ольга Чародий








4 марта в Турции разбился военный вертолет. В результате, девять человек, находившихся на борту, погибли, четверо – получили травмы. Об этом сообщает Минобороны Турции.

В Турции разбился военный вертолет: много погибших

В Турции разбился военный вертолет (фото из открытых источников)

На его поиски отправили беспилотник и спасательный отряд, которые уже обнаружили место и эвакуировали раненых.

По последним данным, в результате крушения погибли девять человек. Сред них – генерал сухопутных войск страны Осман Ербаш. Четверых раненых армейцев госпитализировали, их состояние – нестабильно.

Как отмечается, вертолет типа Cougar командования Сухопутных войск Турции летел из Бингёля в Татван.

Напомним, 26 декабря, разбился вертолет пакистанской армии, на борту которого были четыре человека: два пилота и два солдата. Известно, что военный вертолет выполнял спасательную операцию. В регионе Гилгит-Балтистан вертолет эвакуировал тело военнослужащего, который погиб, попав под снежную лавину. По данным Министерства обороны страны, крушение произошло по техническим причинам. Все обстоятельства происшествия выясняются.  Губернатор Гилгит-Балтистана Раджа Джалал Хуссейн Макпун и главный министр Халид Хуршид почтили память офицеров и солдат пакистанской армии, которые погибли в результате крушения вертолета и выразили их родным свои искренние соболезнования.

К сожалению, в последнее время в мире случилось много таких аварий. 9 декабря на территории Тернопольской области разбился легкомоторный самолет, в результате происшествия погиб пилот. И в этот же день, в сети появились сообщения о крушении другого вертолета, только над французскими Альпами.  В результате катастрофы погибли пять из шести человек, находившихся на борту.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cMpy5HZOFyM&feature=emb_title
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ