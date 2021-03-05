В Турции разбился военный вертолет: много погибших

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Ольга Чародий
4 марта в Турции разбился военный вертолет. В результате,
девять человек, находившихся на борту, погибли, четверо – получили травмы. Об
этом сообщает Минобороны Турции.
В Турции разбился военный вертолет (фото из открытых источников)
На его поиски отправили беспилотник и спасательный отряд,
которые уже обнаружили место и эвакуировали раненых.
По последним данным, в результате крушения погибли девять
человек. Сред них – генерал сухопутных войск страны Осман Ербаш. Четверых
раненых армейцев госпитализировали, их состояние – нестабильно.
Как отмечается, вертолет типа Cougar командования Сухопутных войск Турции летел из Бингёля в Татван.
Напомним, 26 декабря, разбился вертолет пакистанской армии, на борту которого были четыре человека: два пилота и два солдата. Известно, что военный вертолет выполнял спасательную операцию. В регионе Гилгит-Балтистан вертолет эвакуировал тело военнослужащего, который погиб, попав под снежную лавину. По данным Министерства обороны страны, крушение произошло по техническим причинам. Все обстоятельства происшествия выясняются. Губернатор Гилгит-Балтистана Раджа Джалал Хуссейн Макпун и главный министр Халид Хуршид почтили память офицеров и солдат пакистанской армии, которые погибли в результате крушения вертолета и выразили их родным свои искренние соболезнования.
К сожалению, в последнее время в мире случилось много таких аварий. 9 декабря на территории Тернопольской области разбился легкомоторный самолет, в результате происшествия погиб пилот. И в этот же день, в сети появились сообщения о крушении другого вертолета, только над французскими Альпами. В результате катастрофы погибли пять из шести человек, находившихся на борту.
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