logo

BTC/USD

19161.44

ETH/USD

1289.66

LTC/USD

52.67

USD/UAH

41.40

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток В Турции самая большая инфляция за последние 24 года – 83%
commentss НОВОСТИ Все новости

В Турции самая большая инфляция за последние 24 года – 83%

В стране растут цены на транспорт и продукты.

сегодня, 12:02
Автор:

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

В Турции с начала года наблюдается рекордная инфляция, она составляет 83,45%. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

В Турции самая большая инфляция за последние 24 года – 83%

Президент Тайип Эрдоган. Фото с открытых источников

Началом кризиса была осень прошлого года, инфляция резко возросла из-за падения турецкой лиры, вызванного центральным банком страны. Президент Тайип Эрдоган стремился к смягчению экономических условий.

Инфляция в последний месяц снизила свой рост и составила 3,8%. По предварительным оценкам, рост потребительских цен к концу года должен составить 84,63%, но уже по состоянию на начало октября инфляция равна 83,45%. Такие результаты обнародовал Турецкий статистический институт.

Это самый большой показатель начиная с 1998 года, когда показатель инфляции в Турции составил 85,3%. Наибольший рост по сравнению с прошлым годом наблюдался в транспортной отрасли, там он составил 118%. Также по сравнению с прошлогодними показателями выросли цены на безалкогольные напитки и продукты питания – 93,05%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об угрозах турецкого лидера Таипа Эрдогана в сторону Греции. Президент Турции обвинил Грецию в постоянном нарушении мирных соглашений. Конфликты между двумя странами происходят уже много лет вокруг островов в Эгейском море, а особое обострение они получили после аннексии турецкими силами части Кипрского остова. Эрдоган обвиняет Грецию в постоянном незаконном пересечении воздушного пространства Турции. И напоминает о городе Измире, который турецкие солдаты освободили после оккупации греками. Греческая сторона отвергает все подозрения и говорит, что эта турецкая сторона нарушает воздушные просторы их государства.

Также "Комментарии" писали о российском туристе, который в Турции убил своих родителей молотком. После преступления мужчина пошел в ресторан, где записал видео об убийстве и причине такого поступка.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/middle-east/turkeys-inflation-hits-fresh-24-year-high-83-after-rate-cuts-2022-10-03/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!