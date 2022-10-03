В Турции самая большая инфляция за последние 24 года – 83%

В Турции с начала года наблюдается рекордная инфляция, она составляет 83,45%. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Президент Тайип Эрдоган. Фото с открытых источников

Началом кризиса была осень прошлого года, инфляция резко возросла из-за падения турецкой лиры, вызванного центральным банком страны. Президент Тайип Эрдоган стремился к смягчению экономических условий.

Инфляция в последний месяц снизила свой рост и составила 3,8%. По предварительным оценкам, рост потребительских цен к концу года должен составить 84,63%, но уже по состоянию на начало октября инфляция равна 83,45%. Такие результаты обнародовал Турецкий статистический институт.

Это самый большой показатель начиная с 1998 года, когда показатель инфляции в Турции составил 85,3%. Наибольший рост по сравнению с прошлым годом наблюдался в транспортной отрасли, там он составил 118%. Также по сравнению с прошлогодними показателями выросли цены на безалкогольные напитки и продукты питания – 93,05%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об угрозах турецкого лидера Таипа Эрдогана в сторону Греции. Президент Турции обвинил Грецию в постоянном нарушении мирных соглашений. Конфликты между двумя странами происходят уже много лет вокруг островов в Эгейском море, а особое обострение они получили после аннексии турецкими силами части Кипрского остова. Эрдоган обвиняет Грецию в постоянном незаконном пересечении воздушного пространства Турции. И напоминает о городе Измире, который турецкие солдаты освободили после оккупации греками. Греческая сторона отвергает все подозрения и говорит, что эта турецкая сторона нарушает воздушные просторы их государства.

Также "Комментарии" писали о российском туристе, который в Турции убил своих родителей молотком. После преступления мужчина пошел в ресторан, где записал видео об убийстве и причине такого поступка.





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