Военные действия обостряются: на Ближнем Востоке может начаться еще одна война

Незаканчивающиеся уже несколько недель действия военных на ливано- израильской границе обострились. Об этом сообщает Reuters.

На ливано-израильской границе обостряется ситуация (фото из открытых источников)

Как пишут западные журналисты, количество жертв растет с обеих сторон. Именно такая неспокойная ситуация "подпитывает обеспокоенность расширением конфликта между Израилем и ливанской группой "Хезболла", которую поддерживает Иран".

Представители организации первой службы реагирования, связанной с Движением "Амаль", занимающим союзническую позицию по отношению к "Хезболле" заявляют, что удары Израиля лишили жизни двух человек на юге Ливана вчера, 13 ноября.

"Хезболла" не останавливает перестрелки с израильскими войсками после того, как ее союзник из Палестины ХАМАС начал войну с Израилем 7 октября. Эти перестрелки являются величайшим насилием на границе со времен лунной войны Израиля и "Хезболлы" 2006 года", — утверждают на сайте информационного агентства.

В публикации говорится, что лидер "Хезболлы" Сайед Хасан Насралла сказал 11 ноября, что ливанский фронт "останется активным". При этом глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник, 13 ноября, предупредил "Хезболлу" не расширять свои атаки.

"Это игра с огнем. На огонь будет отвечать гораздо более сильным огнем. Они не должны испытывать нас, потому что мы лишь немного продемонстрировали свою силу", — заявил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что представители Турции подали в суд на Биньямина Нетаньяху. Турецкие адвокаты подали иск в Международный уголовный суд через министерство юстиции Турции против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Адвокаты обвиняют его в геноциде и военных преступлениях.