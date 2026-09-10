Вот так поворот: у Трампа удивили заявлением о сроках завершения войны с Ираном

Высокопоставленные представители администрации Дональда Трампа обсудили с президентом США сценарий, при котором война с Ираном может продолжаться до конца его нынешнего президентского срока и даже дольше. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В закрытых совещаниях, которые проходили в Овальном кабинете и ситуационном центре Белого дома, участвовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники.

По данным издания, американское руководство рассматривает вероятность того, что Тегеран продолжит сопротивление военному и экономическому давлению Вашингтона. При таком развитии событий конфликт потенциально способен сохраниться и после инаугурации нового президента США в январе 2029 года.

Эти оценки заметно отличаются от публичной риторики самого Трампа. Ранее президент заявлял, что война способна завершиться уже после промежуточных выборов в ноябре, поскольку Иран якобы не сможет продолжать сопротивление.

Одновременно Трамп, по данным WSJ, заинтересован в сохранении долгосрочного экономического давления на Тегеран. Речь идет о блокаде и санкциях, которые американская администрация намерена использовать как инструмент для давления на иранские власти и демонтажа их ядерной программы.

Американские чиновники также предупреждают о потенциальных последствиях затяжной войны. Продолжительный конфликт способен истощить военные ресурсы США и создать серьезные риски для мирового нефтяного рынка. Особенно чувствительным этот фактор может стать в период президентской кампании 2028 года.

Таким образом, за закрытыми дверями в Вашингтоне уже рассматривают значительно более тяжелый сценарий, чем тот, который Трамп описывает публично: война может оказаться гораздо продолжительнее ожидаемого и стать проблемой для администрации на годы.

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