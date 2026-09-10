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Ось так поворот: у Трампа здивували заявою про терміни завершення війни з Іраном

Публічні заяви президента США про швидке завершення війни розходяться з оцінками його найближчих радників - вони допускають продовження протистояння навіть після 2029 року

10 вересня 2026, 07:15
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Кравцев Сергей

Високопоставлені представники адміністрації Дональда Трампа обговорили з президентом США сценарій, за якого війна з Іраном може тривати до кінця його нинішнього президентського терміну і навіть довше. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Ось так поворот: у Трампа здивували заявою про терміни завершення війни з Іраном

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

У закритих нарадах, які проходили в Овальному кабінеті та ситуаційному центрі Білого дому, брали участь віце-президент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та інші високопосадовці.

За даними видання, американське керівництво розглядає ймовірність того, що Тегеран продовжить опір військовому та економічному тиску Вашингтона. За такого розвитку подій конфлікт потенційно здатний зберегтися і після інавгурації нового президента США у січні 2029 року.

Ці оцінки помітно від публічної риторики самого Трампа. Раніше президент заявляв, що війна здатна завершитись вже після проміжних виборів у листопаді, оскільки Іран нібито не зможе продовжувати опір.

Водночас, Трамп, за даними WSJ, зацікавлений у збереженні довгострокового економічного тиску на Тегеран. Йдеться про блокаду та санкції, які американська адміністрація має намір використовувати як інструмент для тиску на іранську владу та демонтаж їхньої ядерної програми.

Американські чиновники також попереджають про потенційні наслідки затяжної війни. Тривалий конфлікт здатний виснажити військові ресурси США та створити серйозні ризики для світового нафтового ринку. Особливо чутливим цей чинник може стати у період президентської кампанії 2028 року.

Таким чином, за зачиненими дверима у Вашингтоні вже розглядають значно важчий сценарій, ніж той, який Трамп описує публічно: війна може виявитися набагато тривалішою за очікуване і стати проблемою для адміністрації на роки.

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Джерело: https://www.wsj.com/world/middle-east/trumps-top-advisers-confront-possibility-that-iran-war-lasts-through-end-of-term-5f4e23d7?mod=hp_lead_pos2
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