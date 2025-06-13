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Война Израиля и Ирана: кто был ликвидирован в первые часы

Израиль ликвидировал одними из первых командование армией Ирана

сегодня, 09:51
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Недилько Ксения

Израиль сегодня ночью приступил к военной операции против Ирана. Были нанесены удары по нескольким городам Ирана, направленные на подрыв ядерной программы и против военных объектов Ирана.

Война Израиля и Ирана: кто был ликвидирован в первые часы

Инфографика ликвидированной верхушки в Иране

В ЦАХАЛ уже опубликовали список имен, которые были ликвидированы в первые часы военной операции:

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами;

Командующий иранской армией Амир Мусави.

Отмечается, что в их подчинении было большинство командиров войск Ирана, в том числе и следующие по списку.

Командир "Хатем аль-Анбия" (чрезвычайное командование) Гулам Али Рашид отвечал за состояние боевой готовности. В чрезвычайной ситуации его роль заключалась в ведении войны.

Начальник штаба вооруженных сил Мухаммад Хусейн Багери отвечал за координацию между разными органами безопасности. В чрезвычайной ситуации его роль заключалась в оказании логистической помощи Хатем аль-Анбии.

Кроме того, отмечается, что были ликвидированы физики-ядерщики, ответственные за "стержень" Ирана.

Также основное, ради чего были нанесены удары:

Плутониевый реактор в Хондабе, предназначенный для научно-исследовательских работ и производства медицинских изотопов с использованием природного урана и тяжелой воды;

- подземный ракетно-ядерный комплекс в Хоррамабаде, где расположена крупная шахтная база и хранилище ядерных материалов;

- ядерно-технологический центр в Исфахане, где находилось предприятие по переработке урана и опытные реакторы;

- Опытная ядерная лаборатория/центр возле Тебриза, которую ранее Израиль считал резервной площадкой для малых реакторов.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль нанес "превентивный удар", направленный на подрыв ядерной программы и против военных объектов Ирана. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что приказал объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране после превентивного удара Израиля по Ирану.

"После превентивного удара Государства Израиль по Ирану в ближайшем будущем ожидается ракетная атака и атака беспилотников против Государства Израиль и его гражданского населения", – говорится в сообщении.



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