Война между Израилем и ХАМАС на паузе: о чем договорились стороны

Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли договоренности о продлении временного перемирия еще на два дня. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Катара Маджед аль-Ансари.

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

"В рамках текущего посредничества была достигнута договоренность о продлении гуманитарной паузы еще на два дня в секторе Газа", – написал он в соцсети X (бывший Твиттер).

ХАМАС также заявил, что договорился о двухдневном продлении перемирия при посредничестве Катара и Египта.

"Была достигнута договоренность с братьями в Катаре и Египте о продлении временного гуманитарного перемирия еще на два дня на тех же условиях, что и в предыдущем перемирии", – сказал официальный представитель ХАМАС в телефонном разговоре с Reuters.

От Израиля пока не было официальных комментариев, но достижение договоренности подтвердил представитель Белого дома Джон Кирби.

Как пишет Times of Israel, Кирби пояснил, что за дополнительные два дня перемирия еще 20 израильских женщин и детей будут освобождены из плена ХАМАС.

Соглашение о четырехдневном прекращении огня изначально предусматривало возможность его пролонгации при условии, что ХАМАС будет оплачивать каждый следующий день тишины, отпуская по 10 заложников.

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