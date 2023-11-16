Какие перспективы для Ближнего Востока: почему Израиль призывают сделать паузу в войне

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Кравцев Сергей
Идет второй месяц эскалации на Ближнем Востоке. Израильская армия (ЦАХАЛ) в ответ на террористическую атаку ХАМАС ведет обстрелы и наземную операцию в секторе Газа, который оцепила с трех сторон. Президент Турции Реджеп Эрдоган сыплет угрозами в адрес Израиля, называя его террористическим государством из-за атак на больницы и школы в Газе. В свою очередь, ЦАХАЛ приводит доказательство, что министерства и больницы в анклаве превратились в военные склады и скопище боевиков. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что сейчас происходит в израильско-хамасском конфликте и вокруг него, как ситуация может развиваться дальше.
Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников
Бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009), дипломат с более чем 30-летним стажем Владимир Огрызко так комментирует происходящее:
Чем быстрее это произойдет, тем лучше для Украины, уверен эксперт. Ведь сейчас внимание мира, хотим мы того или нет, больше сосредотачивается на событиях на Ближнем Востоке. И нам важно, чтоб война там быстрее завершилась. Это позволит вновь вернуть внимание к нашей войне.
По его мнению, очевидно, что Израиль какое-то время (месяц, полгода, год) будет вынужден оккупировать Сектор Газа с целью уничтожения идеологии ХАМАС и всех его организационных структур.
Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос обращает внимание, что ООН, в том числе Совбез данной организации, призывает Израиль сделать паузу в войне. И это, по его мнению, серьезный сигнал о смене позиций ведущих мировых игроков, включая союзников Израиля. Они дают понять, что происходящее в Секторе Газа уже не может рассматриваться как защита, как ответ на нападение ХАМАС. Слишком много жертв среди гражданских. Слишком велик масштаб гуманитарного кризиса, который грозит обернуться катастрофой.
Израильская военная наземная операция – это одно дело. А фон вокруг нее – совсем другое. И сейчас они явно в диссонансе, отмечает эксперт.
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