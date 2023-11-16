Какие перспективы для Ближнего Востока: почему Израиль призывают сделать паузу в войне

Идет второй месяц эскалации на Ближнем Востоке. Израильская армия (ЦАХАЛ) в ответ на террористическую атаку ХАМАС ведет обстрелы и наземную операцию в секторе Газа, который оцепила с трех сторон. Президент Турции Реджеп Эрдоган сыплет угрозами в адрес Израиля, называя его террористическим государством из-за атак на больницы и школы в Газе. В свою очередь, ЦАХАЛ приводит доказательство, что министерства и больницы в анклаве превратились в военные склады и скопище боевиков. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что сейчас происходит в израильско-хамасском конфликте и вокруг него, как ситуация может развиваться дальше.

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

Всё идет к тому, что Израиль поломает хребет ХАМАСу

Бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009), дипломат с более чем 30-летним стажем Владимир Огрызко так комментирует происходящее:

"Всё идет к тому, что Израиль поломает хребет ХАМАСу. Это очевидно. Одной террористической структурой в мире станет меньше. Что, безусловно, является позитивом".

Чем быстрее это произойдет, тем лучше для Украины, уверен эксперт. Ведь сейчас внимание мира, хотим мы того или нет, больше сосредотачивается на событиях на Ближнем Востоке. И нам важно, чтоб война там быстрее завершилась. Это позволит вновь вернуть внимание к нашей войне.

"Что касается перспектив, они для Ближнего Востока пока вырисовываются печальные. Сменить террористический режим очень сложно. Он пустил глубокие корни среди палестинцев. И это следует признать", – отмечает Владимир Огрызко.

По его мнению, очевидно, что Израиль какое-то время (месяц, полгода, год) будет вынужден оккупировать Сектор Газа с целью уничтожения идеологии ХАМАС и всех его организационных структур.

"А потом вопрос, скорее всего, встанет о создании Палестинского государства, которое не станет базировать свои ценности на террористической идеологии ХАМАС. И тогда серьезно улучшиться ситуация на Ближнем Востоке и в целом в мире, – прогнозирует дипломат. – Потому что один из агрессивных элементов (есть ведь еще Хезболла, ряд других террористических структур) будет уничтожен".

Происходит смена позиций Европы, США

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос обращает внимание, что ООН, в том числе Совбез данной организации, призывает Израиль сделать паузу в войне. И это, по его мнению, серьезный сигнал о смене позиций ведущих мировых игроков, включая союзников Израиля. Они дают понять, что происходящее в Секторе Газа уже не может рассматриваться как защита, как ответ на нападение ХАМАС. Слишком много жертв среди гражданских. Слишком велик масштаб гуманитарного кризиса, который грозит обернуться катастрофой.

Не говоря уж об арабских странах. Все они заинтересованы в том, чтоб локальный конфликт не перерос в региональный. И чтоб те или иные протестные акции (прежде всего — антиизраильские), которые сейчас вспыхивают во многих странах, не переросли в столкновения, в беспорядки. Такие тенденции создают опасность к приходу во власть радикалов", – подчеркивает Игорь Семиволос. "Уже происходит смена позиций Европы, США, с их стороны звучит критика в адрес Израиля

Израильская военная наземная операция – это одно дело. А фон вокруг нее – совсем другое. И сейчас они явно в диссонансе, отмечает эксперт.

"Что касается заявлений Эрдогана, тут нет ничего удивительно, – считает Игорь Семиволос. – По сути, турецкий лидер повторяет свои прошлые тезисы. Учитывая, что новые заявления были сделаны на встрече с представителями его политической силы, очевидно, что они прозвучали так жестко, как только Эрдоган мог себе позволить. При этом позиция Турции остается влиятельной. Она играет важную роль на международной арене, в том числе, в рамках НАТО. И с ней всё равно придется считаться".

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