Война между Израилем и Ираном неизбежна: в США шокировали прогнозом

По словам Стива Форбса, назревает большая война между Израилем, "Хезболлой" и Ираном.

Противостояние на Ближнем Востоке обостряется. Фото из открытых источников

По его мнению, такой конфликт может подтолкнуть Китай к еще более агрессивным действиям, что может спровоцировать конфронтацию между Вашингтоном и Пекином.

По его словам, центром напряженности станет граница между северным Израилем и южным Ливаном, где продолжаются взаимные обстрелы с октября прошлого года.

"Около 80 тысяч израильских жителей вынуждены были эвакуироваться, что является недопустимой ситуацией для суверенного государства. Израиль не может позволить боевикам заставить его, по сути, отказаться от части своей территории", — подчеркнул главный редактор Forbes.

По его мнению, цель Ирана – заставить Израиль пойти на соглашение, по которому "Хезболла" отступит и прекратит ракетные обстрелы в обмен на прекращение огня в Газе. Но Иерусалим, считает он, никогда не сможет подписать такое соглашение, поскольку это стало бы предсмертным звонком для еврейского государства.

По его словам, бойцы "Хезболлы" более многочисленны и, вероятно, более боеспособны, чем бойцы ХАМАС, а также владеют 150 тысячами ракет разного типа, поэтому уничтожение "Хезболлы" обойдется Израилю дорого, поскольку некоторые из ее ракет и беспилотников пройдут через израильский "Железный купол".

"Иран не останется в стороне. Он запустит свои ракеты по Израилю. А также у него возникнет соблазн сделать последние шаги по созданию ядерного оружия", – заявил он.

По мнению публициста, Израилю понадобится помощь США для борьбы с "Хезболлой" и Ираном, которую неизвестно, предоставят ли Штаты.