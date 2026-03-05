Война на Ближнем Востоке: что происходит с двумя крупнейшими авианосцами США

Военно-морские силы США продолжают масштабную операцию против Ирана, обещая нанести еще более мощные удары по целям в регионе. В то же время, активное использование авианосцев начинает серьезно истощать ресурсы американского флота. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Forbes.

Американский авианосец U.S.S. Gerald R. Ford. Фото: из открытых источников

Отмечается, что ключевую роль в кампании играют два суперносца – USS Gerald R. Ford и USS Abraham Lincoln. Они фактически выполняют функцию мобильных авиабаз, обеспечивая постоянные боевые вылета и удары по иранским целям.

Необходимость активного использования авианосцев объясняется ограничениями со стороны некоторых государств Персидского залива, которые либо отказались, либо существенно ограничили использование своих авиабаз для американских операций. Поэтому самолеты США вынуждены действовать преимущественно из авианосцев, развернутых в Аравийское море.

Эксперты отмечают, что присутствие сразу двух авианосцев позволяет поддерживать высокий темп ударной кампании в рамках операции "Эпическая ярость". По словам аналитиков, это создает для Ирана сразу несколько направлений потенциальной атаки и значительно усложняет оборону.

Впрочем, такая стратегия имеет и обратную сторону. Длительное развертывание кораблей приводит к перегрузке экипажей и техническим системам. Первоначально планировалось, что миссия авианосца Ford завершится еще в начале марта, однако из-за обострения конфликта сроки службы пришлось продлить.

По информации аналитиков, на корабле уже фиксируют признаки падения морального духа среди моряков из-за затяжной службы в зоне боевых действий.

Частично снизить нагрузку на американский флот может союзник по НАТО – Франция. Ее авианосец Charles de Gaulle рассматривается как возможный участник миссий по разведке и обороне в регионе.

В то же время эксперты предупреждают: по завершении операции USS Gerald R. Ford потребуется длительное техническое обслуживание. Это может оказать влияние на график развертывания ВМС США и ограничить их способность быстро реагировать на новые кризисы в мире.

