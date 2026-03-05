Війна на Близькому Сході: що відбувається з двома найбільшими авіаносцями США

Військово-морські сили США продовжують масштабну операцію проти Ірану, обіцяючи завдати ще потужніших ударів по цілях у регіоні. Водночас активне використання авіаносців починає серйозно виснажувати ресурси американського флоту. Як передає портал "Коментарі", про це повідомляє "Forbes".

Американський авіаносець U.S.S. Gerald R. Форд. Фото: із відкритих джерел

Зазначається, що ключову роль у кампанії відіграють два суперносці – USS Gerald R. Ford та USS Abraham Lincoln. Вони фактично виконують функцію мобільних авіабаз, забезпечуючи постійні бойові вильоти та удари по іранських цілях.

Необхідність активного використання авіаносців пояснюється обмеженнями з боку деяких держав Перської затоки, які або відмовилися, або суттєво обмежили використання своїх авіабаз для американських операцій. Через це літаки США змушені діяти переважно з авіаносців, розгорнутих в Аравійське море.

Експерти зазначають, що присутність одразу двох авіаносців дозволяє підтримувати високий темп ударної кампанії в межах операції "Епічна лють". За словами аналітиків, це створює для Ірану одразу кілька напрямків потенційної атаки та значно ускладнює оборону.

Втім, така стратегія має і зворотний бік. Тривале розгортання кораблів призводить до перевантаження екіпажів і технічних систем. Спочатку планувалося, що місія авіаносця Ford завершиться ще на початку березня, однак через загострення конфлікту терміни служби довелося продовжити.

За інформацією аналітиків, на кораблі вже фіксують ознаки падіння морального духу серед моряків через затяжну службу в зоні бойових дій.

Частково зменшити навантаження на американський флот може союзник по НАТО – Франція. Її авіаносець Charles de Gaulle розглядається як можливий учасник місій із розвідки та оборони у регіоні.

Водночас експерти попереджають: після завершення операції USS Gerald R. Ford знадобиться тривале технічне обслуговування. Це може вплинути на графік розгортання ВМС США та обмежити їхню здатність швидко реагувати на нові кризи у світі.

