Война на Ближнем Востоке: в ООН внезапно обвинили Израиль

В Организации объединенных наций заявили, что блокада сектора Газа нарушает международное право. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал происходящее "взрывоопасной ситуацией на пороховой бочке" и призвал влиятельные государства "разрядить" ситуацию. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Фолькера Тюрка.

ООН. Фото: из открытых источников

"Мы знаем, чем это может обернуться – гибелью израильтян и палестинцев и неисчислимыми страданиями, причиненными обеим общинам", — заявил Верховный комиссар ООН по правам человека.

Он призвал все стороны соблюдать международное гуманитарное право и прекратить нападения, направленные на гражданское население и объекты. Тюрк говорит, что "глубоко шокирован и потрясен сообщениями о суммарных казнях гражданских лиц, а в некоторых случаях — об ужасающих массовых убийствах, совершенных членами палестинских вооруженных группировок".

Тюрк призвал немедленно освободить всех гражданских, посольку захват заложников запрещен международным правом.

"Ужасно и глубоко огорчительно видеть изображения захваченных палестинскими вооруженными группами людей, подвергающихся жестокому обращению, а также сообщения об убийствах и осквернении их тел", — сказал он.

По его словам, в результате воздушных операций Израиля пострадали крупные жилые башни и другие жилые помещения в Газе, школы и помещения агентства ООН по оказанию помощи и организации работ UNRWA, что привело к жертвам среди гражданского населения.

"Международное гуманитарное право однозначно: обязательство постоянно заботиться о том, чтобы щадить гражданское население и гражданские объекты, остается применимым на протяжении всех атак", — сказал Тюрк.

Также он сказал, что блокада Газы чревата серьезным осложнением и без того тяжелой ситуации в области прав человека и гуманитарной ситуации.

"Введение осады, которая ставит под угрозу жизнь гражданских лиц, лишая их товаров, необходимых для выживания, запрещено международным гуманитарным правом. Любые ограничения на передвижение людей и товаров для осуществления осады должны быть оправданы военной необходимостью или в противном случае могут быть приравнены к коллективному наказанию", — подчеркнул он.

Также он говорит, что после начала войны участились случаи разжигания ненависти и подстрекательства к насилию, разжигающие антисемитизм и исламофобию в регионе и во всем мире. "Мы знаем из горького опыта, что месть — это не выход, и в конечном итоге за это расплачиваются ни в чем не повинные мирные жители", — добавил Тюрк.

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