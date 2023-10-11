Война на Ближнем Востоке: в ООН внезапно обвинили Израиль

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Кравцев Сергей
В Организации объединенных наций заявили, что блокада сектора Газа нарушает международное право. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал происходящее "взрывоопасной ситуацией на пороховой бочке" и призвал влиятельные государства "разрядить" ситуацию. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Фолькера Тюрка.
ООН. Фото: из открытых источников
Он призвал все стороны соблюдать международное гуманитарное право и прекратить нападения, направленные на гражданское население и объекты. Тюрк говорит, что "глубоко шокирован и потрясен сообщениями о суммарных казнях гражданских лиц, а в некоторых случаях — об ужасающих массовых убийствах, совершенных членами палестинских вооруженных группировок".
Тюрк призвал немедленно освободить всех гражданских, посольку захват заложников запрещен международным правом.
По его словам, в результате воздушных операций Израиля пострадали крупные жилые башни и другие жилые помещения в Газе, школы и помещения агентства ООН по оказанию помощи и организации работ UNRWA, что привело к жертвам среди гражданского населения.
Также он сказал, что блокада Газы чревата серьезным осложнением и без того тяжелой ситуации в области прав человека и гуманитарной ситуации.
Также он говорит, что после начала войны участились случаи разжигания ненависти и подстрекательства к насилию, разжигающие антисемитизм и исламофобию в регионе и во всем мире. "Мы знаем из горького опыта, что месть — это не выход, и в конечном итоге за это расплачиваются ни в чем не повинные мирные жители", — добавил Тюрк.
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