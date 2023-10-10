Как противостоять новой «оси зла» – что пора понять Западу

Во вторник, 10 октября, идут четвертые сутки после атаки ХАМАС на Израиль, что фактически положило начало новой войне на Ближнем Востоке. В происшедшее явно виден российский след, на чем акцентирует президент Украины Владимир Зеленский. Он также отмечает, что по Израилю ударила террористическая организация (ХАМАС), а по Украине – террористическое государство (РФ). Параллели между этими войнами видят и в США. Недаром в Пентагоне придерживаются мнения, что следует помогать как Украине, так и Израилю. Соучастником нападения на Израиль называют и Иран (помогающий РФ в войне против Украины), правда, в США признали, что не имеют четких доказательств, указывающих на прямое участие Тегерана в атаках, осуществленных ХАМАС. Какие выводы из ситуации должны сделать Украина и ее союзники? Каким должен быть ответ цивилизованного мира на пожары войны, которые разжигают то Москва, то Тегеран, то они вместе? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Нападение ХАМАС на Израиль. Фото: из открытых источников

Западу необходимо работать над сменой авторитарных режимов

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко считает, что сформировалась новая "ось зла" – треугольник РФ-Иран-Китай (плюс их сателлиты), с подачи которых рушится миропорядок.

"Да, пока нет подтвержденной информации, что Тегеран напрямую был связан с атакой ХАМАС на Израиль. Да, Китай тут якобы и вовсе ни при чем. Но китайская тень прослеживается практически за всеми действиями россиян, иранцев, а также северокорейцев. Ну, а Иран точно является спонсором что ХАМАСа, что ливанской Хезболлы", – поясняет эксперт.

По его словам, надо понимать, что израильско-палестинский конфликт — это клубок разных проблем и акторов (игроков, имеющих противоположные интересы). Тот же арабский мир неоднородный, имеет разное виденье происходящего.

Пока же там активно работает израильская авиация. При этом, актуальной остается проблема Ливана и бряцающей оттуда оружием Хезболлы Как уже отмечали многие аналитики, атака ХАМАС на Израиль явно тщательно готовилась и поддерживалась более могучими игроками. Само собой, тень подозрения падает на Иран, который традиционно всё отрицает Но он отрицает и поставку беспилотников РФ, однако "Шахеды" уже год как атакуют Украину", – подчеркивает Игорь Петренко. "В данный момент Израиль, похоже, восстановил контроль над своими территориями. И, похоже, планирует наземную операцию в секторе Газа

Показательной он считает и реакцию на эскалацию на Ближнем Востоке со стороны РФ. Там, отмечает эксперт, явно заняли сторону ХАМАСа – террористической организации, выкормленной еще СССР, а уж позже прибранной к рукам Ираном. Но давние связи остались. И Кремль, так или иначе, имеет и влияние на ХАМАС, и связи с ним. Не случайно Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины предупреждает, что РФ попробует на фоне ближневосточного обострения протолкнуть безумную идею, что это Украина снабжала оружием ХАМАС. Понятно, что это не соответствует действительности. Но когда это было важно для российской пропаганды?

"На всё происходящее следует смотреть глобально, – уверен эксперт. – Китай на мировой арене действует больше экономическими инструментами, предпочитая такого рода экспансию. И в Европу, и в Азию, и в Африку. А с помощью таких стран-изгоев как Северная Корея, Иран, Россия, которые в той или иной степени зависят от китайской помощи, Пекин создает прокси-конфликты, возобновляет старые войны. И таким образом противостоит демократическому миру во главе с США".

У Запада, увы, остается экзистенциальный страх мировой войны, считает Игорь Петренко. И на этом играет новая "ось зла" в лице Китая, России и Ирана. Автократические режимы могут быстро мобилизоваться. Они не жалеют людей – ни своих, ни чужих. Они играют не по правилам.

"Очевидно, что демократическому миру следует становиться намного жестче. Доказывая, что у добра тоже есть кулаки. И оно не боится их применять. Ведь именно слабая реакция Запада на всё, что творила Россия (сначала в Грузии, а с 2014 года – в Украине, пойдя в итоге на прямое вторжения,), привела к тому, что начало "штормить" Африку (ряд переворотов, опять же, не без российского следа), а сейчас вспыхнул еще и Ближний Восток", – акцентирует эксперт.

Понятно, продолжает он, что палестино-израильский конфликт имеет свои корни. Но то, что он в очередной раз обострился именно сейчас – это следствие слабости реакции Запада на российскую агрессию.

"Давно нет новых санкционных пакетов. Начали сбоить поставки вооружений и боеприпасов Украине, которые и так шли с задержками, оговорками, в недостаточном ассортименте. А на фоне обострения на Ближнем Востоке, предоставление нам помощи может еще больше замедлиться, – поясняет Игорь Петренко. – Что, конечно, на руку РФ. И о чём тот же Песков открыто говорит ".

Если Запад не хочет сталкиваться с новыми и новыми угрозами, ему следует активно работать над сменой авторитарных режимов, отмечает эксперт. Максимально поддерживать любые движения, им противостоящие. Как вовне, так и снаружи.

Соответственно отношение должно быть со стороны демократического мира — и к ХАМАС, и к РФ. И как Израиль отверг вероятность переговоров с ХАМАС после того, что тот учинил, так, вполне логично, Украина отвергает переговоры с нынешним руководством России — террористическим, по сути, режимом". "Задача сложная. И уже были определенные попытки, успехом не увенчавшиеся. Но если этого не делать, подобные режимы продолжат крушить миропорядок, что рано или поздно приведет к его полному краху со всеми вытекающими для всего человечества, – предупреждает собеседник "Комментариев". – И совершенно верно президент Украины Владимир Зеленский сравнивает ХАМАС с РФ. Они применяют одинаковые террористические инструменты. И массовые казни гражданских, осуществленные россиянами в Украине (Буча, Ирпень, Гостомель — лишь наиболее известный пример), будто скопированы хамасовцами, устроившими кошмар в Израиле, убивающими людей на улицах, в их домах, на фестивале

Игорь Петренко резюмирует: давно пора понять, что автократические, диктаторские режимы являются, по сути, террористическими. И, как собственно террористические организации, ими спонсируемые, любую уступку воспринимают как слабость. Попытки их умиротворить в итоге приводят к новым агрессиям, с еще большим числом жертв. Сдерживания тут мало.

"Нужно всячески способствовать кардинальным изменениям, краху подобных режимов. Задача, повторюсь, сложная. Но ее откладывание приводит лишь к цементированию подобных режимов. И новым агрессиям", – заключает эксперт.

Идет война против демократического мира

Политический эксперт Сергей Таран рассуждает так:

"Есть надежда, что на Западе поймут – войны в Украине и Израиле имеют общие причины. Более того, у них одинаковые спонсоры и выгодополучатели".

И это понимание, отмечает эксперт, должно привести не к рассеиванию внимания между Израилем и Украиной, а к консолидации Запада касательно поддержки наших стран.

Организаторы этих войн — Россия и Иран — заинтересованы в сломе этих правил. В переворачивании институционной системы миропордяка", – подчеркивает Сергей Таран. "Агрессия против Израиля, как и агрессия против Украины – это агрессия не против конкретных стран, а против тех норм и правил, которые существуют в цивилизованном мире

Это фактически война против демократического мира, к которому относится не только коллективный Запад, но и множество других государств, уверен он.

"Именно эти момента украинская дипломатия должна сейчас особенно активно доносить до Запада и его союзников, – считает эксперт. – В кровожадном поведении террористов ХАМАСа в Израиле и российских террористов, убивающих мирных граждан в Украине, – очень много общего. А потому следует говорить не о локальных войнах, а о войне глобальной. И начать, наконец, отвечать на эти вызовы более жестко, чем делал тот же Запад ранее".

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