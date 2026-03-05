Война в Иране станет роковой для Украины: на Западе раскрыли шокирующие последствия

Обострение войны в Иране после ударов США и Израиля, в результате которых погиб верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи, повлекло за собой масштабную эскалацию на Ближнем Востоке. Тегеран нанес ответные удары по Израилю и объектам в Персидском заливе, а к конфликту также присоединилась ливанская организация "Хезболла", поддерживающая Иран.

Фото: из открытых источников

Как сообщает France 24, последствия этой войны могут ощущаться и за пределами региона, в частности, в Украине. Из-за угрозы перебоев в поставках нефти и газа с Ближнего Востока мировые цены на энергоносители резко растут. Это в свою очередь может увеличить доходы России от экспорта энергоресурсов, которые остаются важной частью бюджета Кремля и источником финансирования войны против Украины.

В то же время, в материале отмечают, что падение иранского режима стало бы серьезной потерей для Москвы, ведь Тегеран является одним из ключевых партнеров России в регионе. Однако атаки дронов на энергетические объекты в Персидском заливе могут изменить глобальную энергетическую ситуацию в пользу РФ, особенно ввиду интересов таких крупных потребителей энергоносителей, как Китай и Индия.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что третий раунд трехсторонних переговоров с участием представителей Украины, США и России предварительно планировали провести в Абу-Даби. Однако из-за эскалации в регионе точная дата встречи пока не определена. Украинская сторона также рассматривает другие возможные площадки для переговоров, включая Турцию или Швейцарию.

Политический аналитик Владимир Фесенко считает, что война в Иране вряд ли остановит переговорный процесс по завершению войны в Украине. В то же время, для США иранский конфликт может временно стать одним из главных внешнеполитических приоритетов.

Кроме того, длительная эскалация на Ближнем Востоке может повлиять на поставки американских боеприпасов для систем ПВО, используемых Украиной для защиты критической инфраструктуры.

Эксперты отмечают, что нестабильность в Персидском заливе уже привела к росту цен на нефть. Чем дольше будет продолжаться кризис, тем больше доходов от энергетического экспорта может получить Россия для финансирования войны.

