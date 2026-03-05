Війна в Ірані стане фатальною для України: на Заході розкрили шокуючі наслідки

Загострення війни в Ірані після ударів США та Ізраїлю, внаслідок яких загинув верховний лідер країни аятола Алі Хаменеї, спричинило масштабну ескалацію на Близькому Сході. Тегеран завдав ударів у відповідь по Ізраїлю та об’єктах у Перській затоці, а до конфлікту також долучилася ліванська організація "Хезболла", що підтримує Іран.

Як повідомляє France 24, наслідки цієї війни можуть відчуватися і за межами регіону, зокрема в Україні. Через загрозу перебоїв у постачанні нафти та газу з Близького Сходу світові ціни на енергоносії різко зростають. Це, своєю чергою, може збільшити доходи Росії від експорту енергоресурсів, які залишаються важливою частиною бюджету Кремля та джерелом фінансування війни проти України.

Водночас у матеріалі зазначають, що падіння іранського режиму стало б серйозною втратою для Москви, адже Тегеран є одним із ключових партнерів Росії в регіоні. Однак атаки дронів на енергетичні об’єкти у Перській затоці можуть змінити глобальну енергетичну ситуацію на користь РФ, особливо з огляду на інтереси таких великих споживачів енергоносіїв, як Китай та Індія.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що третій раунд тристоронніх переговорів за участю представників України, США та Росії попередньо планували провести в Абу-Дабі. Проте через ескалацію в регіоні точна дата зустрічі поки не визначена. Українська сторона також розглядає інші можливі майданчики для переговорів, зокрема Туреччину або Швейцарію.

Політичний аналітик Володимир Фесенко вважає, що війна в Ірані навряд чи зупинить переговорний процес щодо завершення війни в Україні. Водночас для США іранський конфлікт може тимчасово стати одним із головних зовнішньополітичних пріоритетів.

Крім того, тривала ескалація на Близькому Сході може вплинути на постачання американських боєприпасів для систем ППО, які Україна використовує для захисту критичної інфраструктури.

Експерти наголошують, що нестабільність у Перській затоці вже призвела до зростання цін на нафту. Чим довше триватиме криза, тим більше прибутків від енергетичного експорту може отримати Росія для фінансування війни.

