Война в Нагорном Карабахе: Азербайджан объявил о взятии ключевого города

Азербайджанская армия, 8 ноября, взяла под свой контроль ключевой город в Нагорном Карабахе — Шушу. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев. При этом, армянская сторона отрицает информацию, отмечая, что в городе продолжаются бои.

Ильхам Алиев | Фото: Анадолу

Президент Азербайджана подчеркнул, что сегодняшняя дата — 8 ноября станет исторической для страны, потому что в этот день над Шушой — вторым по величине городе в Нагорном Карабахе, начал развиваться государственный флаг. Ильхам отметил, что это один из самых счастливых дней в его жизни.

Известно, что Шуша находится в 11 км от столицы непризнанной Карабахской республики Степанакерта.

Однако, армянская сторона опровергает взятие города Азербайджаном и отмечает, что бои продолжаются и их армия не готова отступать.

Напомним, что обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией началось в конце сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах, которые привели к гибели местных жителей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Азербайджан назвал число погибших мирных жителей в Нагорном Карабахе.

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