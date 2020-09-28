Война в Нагорном Карабахе: опубликовано видео боевых действий

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Таисия Ерохина
Военное
обострение между Азербайджаном и Арменией набирает обороты. Азербайджанская армия
снова нанесла ракетно-артиллерийские и авиационные удары по позициям армянских
военных, сообщает
Министерство обороны Азербайджана, публикуя новые видео боевых действий.
Фото: mod.gov.az
Так, азербайджанская сторона заявила об очищении населенных пунктов вокруг села Талыш, уничтожении еще двух танков вооруженных сил Армении и другой боевой техники противника.
Тем временем,
правительство Армении заявило, что армянский народ был готов к этой войне.
Армянская сторона
отметила, что противник уже нанес значительные потери.
Напомним, вчера,
27 сентября, между Арменией и Азербайджаном снова
обострился конфликт, который привел к жертвам среди местного населения.
Стороны обвиняют друг друга в обстрелах в районе Нагорный Карабах. В связи с
этим в Армении введено военное положение.
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