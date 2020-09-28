Война в Нагорном Карабахе: опубликовано видео боевых действий

Военное обострение между Азербайджаном и Арменией набирает обороты. Азербайджанская армия снова нанесла ракетно-артиллерийские и авиационные удары по позициям армянских военных, сообщает Министерство обороны Азербайджана, публикуя новые видео боевых действий.

Фото: mod.gov.az

Так, азербайджанская сторона заявила об очищении населенных пунктов вокруг села Талыш, уничтожении еще двух танков вооруженных сил Армении и другой боевой техники противника.









Тем временем, правительство Армении заявило, что армянский народ был готов к этой войне.

"Республика Армения, подписавшая соглашение о прекращении огня, предпримет необходимые действия на политической, дипломатической и военной аренах для обеспечения физической безопасности народа Нагорного Карабаха и установления мира с противником", — говорится в сообщении армянского правительства.

Армянская сторона отметила, что противник уже нанес значительные потери.

Напомним, вчера, 27 сентября, между Арменией и Азербайджаном снова обострился конфликт, который привел к жертвам среди местного населения. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах в районе Нагорный Карабах. В связи с этим в Армении введено военное положение.

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