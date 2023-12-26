Война в Секторе Газа прекратится: Нетаньяху назвал 3 ключевые условия

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал условия, которые должны быть выполнены для войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Wall Street Journal".

Биньямин Нетаньяху. Фото: из открытых источников

Глава израильского правительства заявил, что США, Великобритания, Франция, Германия и многие другие страны поддерживают намерение Израиля уничтожить террористическую группировку.

Он добавил, что для достижения этой цели военный потенциал ХАМАС должен быть демонтирован, а его политическое правление над Газой должно закончиться.

Нетаньяху отметил, что для окончания войны Израилю необходимо достичь трех целей: уничтожить ХАМАС; демилитаризовать Газу; дерадикализовать палестинское общество.

Премьер-министр Израиля отметил, что обеспечение условий того, что Газа никогда больше не будет использоваться в качестве базы нападения на его страну, потребует установления временной зоны безопасности по периметру Сектора и инспекционного механизма на границе с Египтом.

"После того, как ХАМАС будет уничтожен, Газа будет демилитаризована, а палестинское общество начнет процесс дерадикализации, Газу можно будет восстановить, а перспективы более широкого мира на Ближнем Востоке станут реальностью", — заявил глава израильского правительства.

Стоит напомнить, боевики ХАМАСа еще 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в секторе Газа.

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