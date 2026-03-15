Воюет ли Украина с Ираном: Зеленский дал окончательный ответ
commentss НОВОСТИ Все новости

Воюет ли Украина с Ираном: Зеленский дал окончательный ответ

Зеленский заявил, что украинские специалисты на Ближнем Востоке не участвуют в боевых действиях против Ирана.

15 марта 2026, 11:45
Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг слухи о прямом военном противостоянии с Ираном. По его словам, украинские специалисты на Ближнем Востоке выполняют исключительно экспертную работу и не участвуют в боевых операциях на стороне какой-либо из сторон.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время общения с журналистами ответил на вопрос, ведет ли Украина войну с Ираном, ведь в страны Ближнего Востока были отправлены украинские специалисты для консультаций по борьбе с иранскими дронами.

"У нас команды серьезные. Три вылетевшие команды способности провести экспертизу и показать, как это должно работать. Это не о присутствии где-то в операциях. Мы не воюем с Ираном. Это о защите и четкой, полной экспертизе с нашей стороны относительно того, как бороться с "Шахедами"", — пояснил Зеленский.

Президент подчеркнул, что нынешняя деятельность Украины на Ближнем Востоке является первым шагом к долгосрочному сотрудничеству с регионом, особенно в сфере дронов. По его словам, Украина ведет переговоры о заключении масштабного соглашения по производству и поставке беспилотников.

"Честно говоря, для нас важны сегодня будут и технологии, и деньги. Поэтому мы посмотрим. Если получится вот такой формат Drone Deal, то он будет", — подчеркнул Зеленский.

Соглашение предусматривает обмен технологиями и финансовую поддержку, что позволит стране усилить оборонный потенциал.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Украины на угрозы Ирана, назвавшему страну "законной целью" для ударов.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский заявил о необходимости срочной встречи с Трампом.



