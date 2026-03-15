Воюет ли Украина с Ираном: Зеленский дал окончательный ответ

Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский опроверг слухи о прямом военном противостоянии с Ираном. По его словам, украинские специалисты на Ближнем Востоке выполняют исключительно экспертную работу и не участвуют в боевых операциях на стороне какой-либо из сторон.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский во время общения с журналистами ответил на вопрос, ведет ли Украина войну с Ираном, ведь в страны Ближнего Востока были отправлены украинские специалисты для консультаций по борьбе с иранскими дронами.
Президент подчеркнул, что нынешняя деятельность Украины на Ближнем Востоке является первым шагом к долгосрочному сотрудничеству с регионом, особенно в сфере дронов. По его словам, Украина ведет переговоры о заключении масштабного соглашения по производству и поставке беспилотников.
Соглашение предусматривает обмен технологиями и финансовую поддержку, что позволит стране усилить оборонный потенциал.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Украины на угрозы Ирана, назвавшему страну "законной целью" для ударов.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский заявил о необходимости срочной встречи с Трампом.