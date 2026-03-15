Чи воює Україна з Іраном: Зеленський дав остаточну відповідь

Президент України Володимир Зеленський спростував чутки про пряме воєнне протистояння з Іраном. За його словами, українські фахівці на Близькому Сході виконують виключно експертну роботу та не беруть участі у бойових операціях на боці будь-якої зі сторін.

Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами відповів на питання, чи веде Україна війну з Іраном, адже в країни Близького Сходу були відправлені українські фахівці для консультацій щодо боротьби з іранськими дронами.

"У нас команди серйозні. Три команди, які вилетіли, спроможності провести експертизу та показати, як це повинно працювати. Це не про присутність десь в операціях. Ми не воюємо з Іраном. Це про захист і чітку, повну експертизу з нашого боку щодо того, як боротися з "Шахедами"", — пояснив Зеленський.

Президент наголосив, що нинішня діяльність України на Близькому Сході є першим кроком до довгострокової співпраці з регіоном, особливо у сфері дронів. За його словами, Україна веде перемовини про укладення масштабної угоди з виробництва та постачання безпілотників.

"Чесно кажучи, для нас важливими сьогодні будуть і технології, і гроші. Тому ми подивимось. Якщо вийде ось такий формат Drone Deal, то він буде", — наголосив Зеленський.

Угода передбачає обмін технологіями та фінансову підтримку, що дозволить країні посилити оборонний потенціал.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про реакцію України на погрози Ірану, який назвав країну "законною ціллю" для ударів.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський заявив про потребу в терміновій зустрічі з Трампом.