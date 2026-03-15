Чи воює Україна з Іраном: Зеленський дав остаточну відповідь

Slava Kot
Президент України Володимир Зеленський спростував чутки про пряме воєнне протистояння з Іраном. За його словами, українські фахівці на Близькому Сході виконують виключно експертну роботу та не беруть участі у бойових операціях на боці будь-якої зі сторін.
Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами відповів на питання, чи веде Україна війну з Іраном, адже в країни Близького Сходу були відправлені українські фахівці для консультацій щодо боротьби з іранськими дронами.
Президент наголосив, що нинішня діяльність України на Близькому Сході є першим кроком до довгострокової співпраці з регіоном, особливо у сфері дронів. За його словами, Україна веде перемовини про укладення масштабної угоди з виробництва та постачання безпілотників.
Угода передбачає обмін технологіями та фінансову підтримку, що дозволить країні посилити оборонний потенціал.
