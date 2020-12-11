Все как в Библии: в Израиле после масштабных раскопок откроют дворец царя Ирода

Израильские власти собираются открыть древнее сооружения на вершине холма. Речь идет о дворце-крепости царя Ирода Иродионе в Иудейской пустыне, доступ к которой ранее был закрыт.

ФОТО: Турнавигатор

Управление природы и парков Израиля планирует открыть обновленное место в воскресенье, что позволит посетителям впервые увидеть арочную лестницу Иродиона, фойе и частный театр.



Иродион — это конусообразный холм в пустыне, примерно в шести милях от Иерусалима, на котором расположены остатки впечатляющего дворца царя Ирода. Назначенный римлянами царь, правивший Иудеей между 37 г. до н.э. и 4 г. до н.э., был известен как своей жестокостью, так и колоссальными строительными проектами на протяжении всей своей жизни. Ирод умер в Иерихоне весной 4 г. до н. э. от длительной болезни и сам был похоронен на этом месте.

Археологи считают, что дворец был построен рабами и подрядчиками и состоял из четырех башен — предположительно, там, где жил Ирод — а также фресок, акведука, сложных мозаичных полов и коридоров, соединенных арками. Близлежащие источники направлялись для подачи воды в систему акведуков Иродиона, для орошения садов и подачи воды в огромный бассейн, который занимал почетное место на вершине холма.

Для публики будет открыта царская гостинная комната, которая при жизни Ирода была доступна только для "важных гостей царя", сообщает Управление природы и парков Израиля. Гости будут приглашены посмотреть впечатляющую инновационную экспозицию в этом царском зале, а также смогут подняться по лестнице в коридор с арками.

Как сообщало издание "Комментарии", археологи назвали предположительный рост библейского Голиафа.

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