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Главная Новости Мир Ближний Восток Все как в Библии: в Израиле после масштабных раскопок откроют дворец царя Ирода
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Все как в Библии: в Израиле после масштабных раскопок откроют дворец царя Ирода

Израильские власти позволят посетителям осмотреть главную гостинную и акведуки знаменитого дворца Иродиона

сегодня, 17:20
Автор:

Павел Зинченко

Израильские власти собираются открыть древнее сооружения на вершине холма. Речь идет о дворце-крепости царя Ирода Иродионе в Иудейской пустыне, доступ к которой ранее был закрыт.

Все как в Библии: в Израиле после масштабных раскопок откроют дворец царя Ирода

ФОТО: Турнавигатор

Управление природы и парков Израиля планирует открыть обновленное место в воскресенье, что позволит посетителям впервые увидеть арочную лестницу Иродиона, фойе и частный театр.

Иродион — это конусообразный холм в пустыне, примерно в шести милях от Иерусалима, на котором расположены остатки впечатляющего дворца царя Ирода. Назначенный римлянами царь, правивший Иудеей между 37 г. до н.э. и 4 г. до н.э., был известен как своей жестокостью, так и колоссальными строительными проектами на протяжении всей своей жизни. Ирод умер в Иерихоне весной 4 г. до н. э. от длительной болезни и сам был похоронен на этом месте.

Археологи считают, что дворец был построен рабами и подрядчиками и состоял из четырех башен — предположительно, там, где жил Ирод — а также фресок, акведука, сложных мозаичных полов и коридоров, соединенных арками. Близлежащие источники направлялись для подачи воды в систему акведуков Иродиона, для орошения садов и подачи воды в огромный бассейн, который занимал почетное место на вершине холма.

Для публики будет открыта царская гостинная комната, которая при жизни Ирода была доступна только для "важных гостей царя", сообщает Управление природы и парков Израиля. Гости будут приглашены посмотреть впечатляющую инновационную экспозицию в этом царском зале, а также смогут подняться по лестнице в коридор с арками.

Как сообщало издание "Комментарии", археологи назвали предположительный рост библейского Голиафа.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-9037559/Israel-unveils-parts-Herods-palace-buried-Judean-king.html
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