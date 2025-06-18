Все-таки война: что ответил Иран на ультиматум США

Иран предупредил Соединенные Штаты о "решительном" ответе в случае их прямого вмешательства в военную кампанию Израиля. Об этом сообщает "The Times of Israel".

Иран. Фото: из открытых источников

Посол Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни заявил, что Вашингтон уже является соучастником действий Израиля, поскольку оказывает техническую помощь, в частности помогает перехватывать ракеты.

"Мы дадим такой же ответ США, как и Израилю. Я уверен, что иранские военные отреагируют решительно, пропорционально и должным образом", — подчеркнул дипломат.

Бахрейни также уточнил, что Тегеран внимательно следит за уровнем участия США в противостоянии.

"Мы будем реагировать, когда это будет нужно", — добавил он.

СМИ со ссылкой на источники в американском правительстве сообщают, что Вашингтон пока не прибегает к прямому участию в ударах, однако расширяет военное присутствие на Ближнем Востоке.

Израиль, со своей стороны, перебрасывает дополнительные истребители и готовится к возможной эскалации.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность поддержать Израиль в случае новых ударов по иранским ядерным объектам. Он также призвал Иран к "безоговорочной капитуляции".

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