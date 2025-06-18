Трамп может совершить огромнейшую ошибку: от чего конгрессмены хотят отговорить президента

В Конгресс США появился проект двухпартийной резолюции, которая должна остановить президента Дональда Трампа от нападения на Иран. В частности республиканский конгрессмен Палаты представителей Томас Масси сообщил на своем сайте о внесении резолюции, которая не дает согласие "Вооруженным силам Соединенных Штатов вести несанкционированные боевые действия в Исламской Республике Иран".

Конгресс США. Фото: из открытых источников

Такой документ о военных полномочиях может быть вынесен на обсуждение и голосование в зале парламента после 15 календарных дней без принятия решений в комитете.

"Конституция не позволяет исполнительной власти в одностороннем порядке совершать военные действия против суверенного государства, которое не напало на Соединенные Штаты. Конгресс имеет исключительное право объявлять войну Ирану. Продолжающаяся война между Израилем и Ираном не является нашей войной. Даже если бы это было так, Конгресс должен решать такие вопросы в соответствии с нашей Конституцией", — подчеркнул Масси.

В то же время конгрессмен Ро Ханна от демократической партии поддержал республиканца как сопредседатель резолюции о военных полномочиях в отношении Ирана.

Парламентарий заявил, что ни один президент не должен иметь возможность обходить конституционные полномочия Конгресса в вопросах войны.

"Американский народ не хочет быть втянутым в очередной катастрофический конфликт на Ближнем Востоке. Я горжусь тем, что вместе с конгрессменом Масси возглавляю эту двухпартийную резолюцию о военных полномочиях, чтобы еще раз подтвердить, что любые военные действия против Ирана должны быть санкционированы Конгрессом", — добавил конгрессмен Ханна.

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