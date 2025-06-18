Трамп может совершить огромнейшую ошибку: от чего конгрессмены хотят отговорить президента

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Кравцев Сергей
В Конгресс США появился проект двухпартийной резолюции, которая должна остановить президента Дональда Трампа от нападения на Иран. В частности республиканский конгрессмен Палаты представителей Томас Масси сообщил на своем сайте о внесении резолюции, которая не дает согласие "Вооруженным силам Соединенных Штатов вести несанкционированные боевые действия в Исламской Республике Иран".
Конгресс США. Фото: из открытых источников
Такой документ о военных полномочиях может быть вынесен на обсуждение и голосование в зале парламента после 15 календарных дней без принятия решений в комитете.
В то же время конгрессмен Ро Ханна от демократической партии поддержал республиканца как сопредседатель резолюции о военных полномочиях в отношении Ирана.
Парламентарий заявил, что ни один президент не должен иметь возможность обходить конституционные полномочия Конгресса в вопросах войны.
Читайте также на портале "Комментарии" — ближайшие 24-48 часов могут стать решающими для США в определении дальнейших действий в отношении Ирана. Вариантов не так много. Здесь, либо вопрос будет решен дипломатическим путем, либо же Вашингтон официально вступит в войну. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на официальных лиц США.
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