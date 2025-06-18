logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп может совершить огромнейшую ошибку: от чего конгрессмены хотят отговорить президента
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп может совершить огромнейшую ошибку: от чего конгрессмены хотят отговорить президента

В Конгрессе США хотят остановить Трампа от нападения на Иран

сегодня, 13:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Конгресс США появился проект двухпартийной резолюции, которая должна остановить президента Дональда Трампа от нападения на Иран. В частности республиканский конгрессмен Палаты представителей Томас Масси сообщил на своем сайте о внесении резолюции, которая не дает согласие "Вооруженным силам Соединенных Штатов вести несанкционированные боевые действия в Исламской Республике Иран".

Трамп может совершить огромнейшую ошибку: от чего конгрессмены хотят отговорить президента

Конгресс США. Фото: из открытых источников

Такой документ о военных полномочиях может быть вынесен на обсуждение и голосование в зале парламента после 15 календарных дней без принятия решений в комитете.

"Конституция не позволяет исполнительной власти в одностороннем порядке совершать военные действия против суверенного государства, которое не напало на Соединенные Штаты. Конгресс имеет исключительное право объявлять войну Ирану. Продолжающаяся война между Израилем и Ираном не является нашей войной. Даже если бы это было так, Конгресс должен решать такие вопросы в соответствии с нашей Конституцией", — подчеркнул Масси.

В то же время конгрессмен Ро Ханна от демократической партии поддержал республиканца как сопредседатель резолюции о военных полномочиях в отношении Ирана.

Парламентарий заявил, что ни один президент не должен иметь возможность обходить конституционные полномочия Конгресса в вопросах войны. 

"Американский народ не хочет быть втянутым в очередной катастрофический конфликт на Ближнем Востоке. Я горжусь тем, что вместе с конгрессменом Масси возглавляю эту двухпартийную резолюцию о военных полномочиях, чтобы еще раз подтвердить, что любые военные действия против Ирана должны быть санкционированы Конгрессом", — добавил конгрессмен Ханна.

Читайте также на портале "Комментарии" — ближайшие 24-48 часов могут стать решающими для США в определении дальнейших действий в отношении Ирана. Вариантов не так много. Здесь, либо вопрос будет решен дипломатическим путем, либо же Вашингтон официально вступит в войну. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на официальных лиц США.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://massie.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=395731
Теги:

Новости

Все новости