Все только начинается: в какую страну Израиль готовит наземное вторжение

Израиль готовится значительно расширить наземную военную операцию на территории Ливана. В планах армии – захват всей территории к югу от реки Литани и уничтожение военной инфраструктуры шиитской группировки "Хезболла". Об этом сообщает Axios со ссылкой на израильских и американских чиновников.

Если операция будет реализована, она может стать крупнейшим вторжением Израиля в Ливан с 2006 года. Эксперты предупреждают, что такой шаг способен еще сильнее втянуть Ливан в масштабную эскалацию конфликта между Израилем и Ираном.

По словам одного из высокопоставленных израильских чиновников, армия может действовать по той же схеме, что и во время операций в секторе Газа, уничтожая здания и инфраструктуру, которые, по данным разведки, используются "Хезболлой" для хранения оружия и атак на Израиль.

Решение о расширении операции, как утверждают источники, было принято после массированного ракетного обстрела Израиля. Тогда боевики "Хезболлы" выпустили более 200 ракет, а атака была скоординирована с ракетными пусками со стороны Ирана.

"До этой атаки мы были готовы к прекращению огня в Ливане, но теперь масштабная операция неизбежна", — заявил один из израильских чиновников.

С начала войны с Ираном Израиль перебросил к ливанской границе три бронетанковые и пехотные дивизии. Кроме того, армия объявила о дополнительном усилении группировки и мобилизации резервистов.

Цель операции – оттеснить силы "Хезболлы" от границы, захватить ключевые районы и уничтожить склады оружия и военные позиции в приграничных населенных пунктах.

По данным властей Ливана, с начала конфликта около 800 тысяч мирных жителей покинули свои дома, а число погибших достигло по меньшей мере 773 человек.

Тем временем администрация Трампа поддерживает операцию против "Хезболлы", но призывает Израиль избегать ударов по государственной инфраструктуре Ливана, включая международный аэропорт Бейрута.

Власти Ливана, в свою очередь, заявили о готовности к прямым переговорам с Израилем о прекращении огня. В Вашингтоне надеются, что такие контакты могут стать основой для более широкого соглашения, которое формально завершит состояние войны между двумя странами, продолжающееся с 1948 года.

