Все тільки починається: до якої країни Ізраїль готує наземне вторгнення

Ізраїль готується значно розширити наземну військову операцію біля Лівану. У планах армії – захоплення всієї території на південь від річки Літані та знищення військової інфраструктури угрупування шиїтів "Хезболла". Про це повідомляє Axios із посиланням на ізраїльських та американських чиновників.

Армія Ізраїлю.

Якщо операцію буде реалізовано, вона може стати найбільшим вторгненням Ізраїлю до Лівану з 2006 року. Експерти попереджають, що такий крок здатний ще більше втягнути Ліван у масштабну ескалацію конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

За словами одного з високопосадовців ізраїльських чиновників, армія може діяти за тією ж схемою, що і під час операцій у секторі Газа, знищуючи будівлі та інфраструктуру, які, за даними розвідки, використовуються "Хезболлою" для зберігання зброї та атак на Ізраїль.

Рішення про розширення операції, як стверджують джерела, було ухвалено після масованого ракетного обстрілу Ізраїлю. Тоді бойовики "Хезболли" випустили понад 200 ракет, а атака була скоординована із ракетними пусками з боку Ірану.

"До цієї атаки ми були готові до припинення вогню в Лівані, але тепер масштабна операція неминуча", — заявив один із ізраїльських чиновників.

З початку війни з Іраном Ізраїль перекинув до ліванського кордону три бронетанкові та піхотні дивізії. Крім того, армія оголосила про додаткове посилення угруповання та мобілізацію резервістів.

Мета операції – відтіснити сили "Хезболли" від кордону, захопити ключові райони та знищити склади зброї та військові позиції у прикордонних населених пунктах.

За даними влади Лівану, з початку конфлікту близько 800 тисяч мирних жителів залишили свої будинки, а кількість загиблих досягла щонайменше 773 людей.

Тим часом, адміністрація Трампа підтримує операцію проти "Хезболли", але закликає Ізраїль уникати ударів по державній інфраструктурі Лівану, включаючи міжнародний аеропорт Бейрута.

Влада Лівану, у свою чергу, заявила про готовність до прямих переговорів з Ізраїлем про припинення вогню. У Вашингтоні сподіваються, що такі контакти можуть стати основою для ширшої угоди, яка формально завершить стан війни між двома країнами, що триває з 1948 року.

